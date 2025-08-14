El Ayuntamiento habilita un parking provisional para los vecinos de Nueva Segovia

El Ayuntamiento de Segovia tiene previsto iniciar este mismo mes de agosto los trabajos de renaturalización de cuatro plazas del barrio de Nueva Segovia, ... una actuación que cuenta con financiación europea y que debe estar finalizada antes del próximo 31 de diciembre. Por ello, el plan de obras para reformar Tirso de Molina, Bécquer, Calderón de la Barca y Fernando de Rojas establece que la intervención se ejecutará al mismo tiempo en las cuatro plazas y en una misma fase. Es decir, no se podrá ir trabajando en una parte mientras se deja libre otra para minimizar las molestias a los vecinos.

Además de los ruidos y demás molestias habituales de cada obra, la reforma de las plazas supondrá de manera inmediata otro contratiempo importante para los residentes y comerciantes del barrio: la supresión de las casi 600 plazas de aparcamiento que están repartidas en los cuatro espacios a reformar. Durante los tres meses que durarán los trabajos, no será posible estacionar ni en Calderón de la Barca (81 plazas, que tras las obras quedarán en 68), Tirso de Molina (160 plazas que quedarán en 140), Fernando de Rojas (pasará de 179 a 140 plazas) ni Bécquer (de 165 a 124 estacionamientos).

Un trastorno importante que el Ayuntamiento de Segovia espera solventar gracias al resto de espacios disponibles tanto en Nueva Segovia como en Comunidad de Ciudad y Tierra. Aunque calles como Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Jorge Manrique o Baltasar Gracián no tienen demasiadas plazas libres en su día a día, se aprovecharán espacios como las plazas Azorín, Miguel de Unamuno o la ubicada entre el futuro centro de salud y el centro de Formación Profesional Felipe VI.

El gobierno municipal es consciente de que aún así hará falta más espacio para que los residentes y clientes de comercios puedan dejar su vehículo en un barrio que históricamente no ha tenido problemas para aparcar. Por ello, ayer inició los trabajos para adecentar los terrenos situados entre el colegio Elena Fortún, la calle Dámaso Alonso, la carretera de La Granja y la calle Quevedo (junto al campo de fútbol José Antonio Minguela).

Se trata de una parcela de titularidad municipal de más de 7.000 metros cuadrados donde el Ayuntamiento espera que puedan aparcar decenas de coches durante los tres meses que, en principio, durarán las obras para renaturalizar cuatro de las plazas de Nueva Segovia. Este espacio está situado, en línea recta, a una distancia que oscila entre los 400 y los 800 metros de las cuatros plazas a reformar.

Para acondicionar el terreno, que habitualmente carece de uso alguno, el Ayuntamiento de Segovia ha aprovechado el material sobrante del fresado del paseo de Santo de Domingo de Guzmán, cuyas obras de asfaltado comenzaron el lunes y continuarán la próxima semana. Ya se ha extendido una primera capa y la idea del gobierno municipal es delimitar con pintura las plazas de aparcamiento. También se habilitará un acceso desde la plaza de Juan Ramón Jiménez (junto al colegio Elena Fortún) para que los coches no tengan que subir por el bordillo.

Por el momento, el Consistorio adecentará tan solo una parte de toda la parcela. Si con el inicio de las obras se comprueba que la oferta de aparcamientos sigue siendo insuficiente, se valorará la posibilidad de ampliar este parking provisional para dar cabida a nuevas plazas. No hay muchas opciones en el barrio, ya que el uso de los terrenos situados en la parte trasera del pabellón Pedro Delgado está descartado por cuestiones urbanísticas.