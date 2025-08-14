El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Trabajos para acondicionar la parcela entre el Elena Fortún y el campo de fútbol José Antonio Minguela. El Norte

El Ayuntamiento habilita un parking provisional para los vecinos de Nueva Segovia

En los próximos días empezarán las obras que impedirán aparcar en cuatro plazas del barrio durante alrededor de tres meses

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:05

El Ayuntamiento de Segovia tiene previsto iniciar este mismo mes de agosto los trabajos de renaturalización de cuatro plazas del barrio de Nueva Segovia, ... una actuación que cuenta con financiación europea y que debe estar finalizada antes del próximo 31 de diciembre. Por ello, el plan de obras para reformar Tirso de Molina, Bécquer, Calderón de la Barca y Fernando de Rojas establece que la intervención se ejecutará al mismo tiempo en las cuatro plazas y en una misma fase. Es decir, no se podrá ir trabajando en una parte mientras se deja libre otra para minimizar las molestias a los vecinos.

