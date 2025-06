Segovia capta en 2024 tantos fondos europeos como en los tres años anteriores

Los fondos europeos han regado Segovia con más de 30 millones de euros. Alrededor del 30% del montante total percibido, unos 9,2 millones de ... euros, ha sido ejecutado por los propios ayuntamientos o la Diputación Provincial. Más de la mitad de la cuantía concedida al territorio segoviano desde 2021, periodo en el que se pusieron en marcha las ayudas enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha sido formalizada tan solo a lo largo del último año.

Segovia ha conseguido mejorar en los últimos meses las cifras de inversión con cargo a los fondos comunitarios Next Generation, que es la línea de financiación que fue activada por la Unión Europea para combatir los efectos de la pandemia. Justo cuando esta semana se cumplen cuatro años desde el lanzamiento de esta iniciativa, la provincia ha percibido únicamente en 2024 una cantidad económica similar a la que ha obtenido en los tres años anteriores.

El pasado ejercicio fue un punto de inflexión. Los ayuntamientos, muchos con el apoyo de la institución provincial, consiguieron sacar adelante 45 proyectos de múltiples temáticas a través de procesos de licitación. Entre 2021 y 2023 se efectuaron 30 adjudicaciones, según confirma el observatorio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). El Ayuntamiento de la capital lidera la cuantía de las concesiones, al haber sido capaz de ejecutar propuestas por valor de 4,5 millones de euros al cierre de 2024.

Es un montante que aumenta de forma significativa si el radio se amplía a aquellas inversiones que han recalado en el tejido productivo segoviano pero que han sido gestionadas por otras administraciones. El Gobierno de España es el encargado de recepcionar los fondos y, a continuación, distribuye el dinero a las comunidades autónomas y entidades municipales. La asignación puede realizarla la propia Administración General del Estado, la Junta de Castilla y León u otros sectores públicos institucionales, como es el caso de Adif o Red.es. Si el análisis tiene en cuenta la ayuda percibida por parte de estos organismos, la subvención de la que ha podido disfrutar Segovia en estos cuatro años asciende a 30 millones de euros.

Los equipos gestores de fondos europeos son diferentes en cada provincia. Muestra de ello es que, mientras que los ayuntamientos segovianos han logrado adjudicaciones por valor de 9,2 millones de euros -cerca de la mitad se han captado en 2024-, otros consistorios con mayores medios materiales y humanos multiplican casi por cien esta cuantía ingresada. Es el caso de Barcelona, que ha podido destinar más de 767 millones de euros a numerosas licitaciones, seguida muy de lejos por Madrid y Sevilla, con 297 y 202 millones de euros, respectivamente. Por encima del umbral de los cien millones también se sitúan Las Palmas, Guipúzcoa, Valencia y Murcia.

Diferencias territoriales

La economía de los pueblos segovianos apenas ha recibido un 1,7% de la cantidad que hasta 2025 ha administrado la provincia catalana. A escala regional, Segovia también permanece a la cola. Valladolid lidera el ranking autonómico con 55 millones de euros y está seguida de Burgos, con 39. Ambos territorios se encuentran en las últimas posiciones del 'top 25' en la clasificación general. En este sentido, el conjunto de los municipios de la provincia segoviana solo superan a Melilla, Cuenca y Zamora en lo referente a la tramitación de proyectos con fondos europeos. Quedan hasta ocho y casi dos millones por debajo de los contratos efectuados por las localidades sorianas y abulenses.

Esto demuestra que el reparto de subvenciones Next Generation no siempre tiene que ver con la población de los territorios, sino más bien con las necesidades y la capacidad que tienen los consistorios a la hora de captar ayudas. Las preferencias son muy diferentes según el punto del país, lo que permite elaborar una radiografía sobre la carencia de infraestructuras que lamentaban muchos lugares, así como la tendencia que visibilizan los pueblos a la hora de potenciar los principales sectores económicos.

Los fondos europeos concedidos a las diferentes administraciones que tenían Segovia como destino reflejan una apuesta clara por la mejora de los recursos hídricos, que acapara dos de cada diez euros que han llegado a la provincia desde 2021, es decir, un total de 6,7 millones de euros. Las principales iniciativas que han resultado beneficiarias de esta financiación son la instalación del nuevo colector de Tejadilla, en Segovia, que debe culminar a lo largo de este año; la ampliación de la EDAR de Palazuelos de Eresma o la restauración del Real Taller de Aserrío Mecánico de Valsaín.

La rehabilitación y regeneración del entorno urbano también se ha constituido como una de las prioridades, que ha llegado a protagonizar 17 adjudicaciones por valor de 5,8 millones de euros, las cuales han sido gestionadas en su mayoría por la Junta, a través de Somacyl. Es el caso de la redacción del proyecto para la construcción de un bloque de viviendas colaborativas en régimen de protección oficial junto al edificio del INSS, que se destinarán al alquiler social. A ello se suman los programas de rehabilitación residencial en distintos barrios de la ciudad o la colocación de placas fotovoltaicas en edificios públicos de diferentes pueblos.

La estadística de la Airef, con datos actualizados hasta el 31 de diciembre de 2024, también otorga un mayor montante a las actuaciones de apoyo a empresas, los servicios sociales, la Formación Profesional, la movilidad urbana, el ecosistema y biodiversidad y el turismo. Son ámbitos a los que se han destinado cantidades superiores al millón de euros. Por debajo se encuentran la educación, política industrial o industria cultural. Esta última sección era una de las que apuntaba a una mayor recepción de fondos del Plan de Recuperación hace justo un año.

Ámbitos sin ayudas

Pero no todos los sectores de actividad han corrido la misma suerte. Segovia se ha convertido en la única provincia de la región que, al menos por el momento, no se ha visto favorecida por la concesión de fondos para algún proyecto relacionado con la ciencia y tecnología ni para renovación del sistema público sanitario. Otras ramas que no figuran en el listado de licitaciones son el deporte, las aptitudes digitales o el impulso de la energía renovable, el hidrógeno o la electricidad. Todo ello cuando uno de los objetivos esenciales del citado plan de ayudas es acelerar la transformación a un modelo más 'verde'.

El Ayuntamiento de Segovia, que es la entidad que más fondos ha tramitado en el último año, ha destinado gran parte de la inversión a proyectos dirigidos a una movilidad urbana más sostenible. Ejemplo de ello es la dotación de un sistema de control y gestión integral de la estación de autobuses, lo que ha requerido un desembolso por parte de la Unión Europea de 86.000 euros; a lo que se suma la reurbanización del eje Catedral-Alcázar, que se constituye como la licitación más cara promovida por el Consistorio en cuatro años; o la implementación del carril bici.

Está previsto que la financiación conseguida se dispare en los próximos meses, ya que hay varios proyectos que están pendientes de contratación. Es el caso de las diez medidas contempladas en el plan 'Espacios de oportunidad: Acueductos de Biodiversidad', que incluye la renaturalización de cuatro plazas en el barrio de Nueva Segovia, las cuales en su mayoría todavía no han salido a licitación. Este procedimiento sí que se ha llevado a cabo con la musealización de la plaza de Guevara, la rehabilitación de la iglesia de San Nicolás o la renovación del jardín de los poetas, pero ninguna empresa ha presentado ofertas.

Las estimaciones no acaban aquí, ya que tanto el Ayuntamiento de la capital como la Diputación Provincial están a la espera de la resolución de una nueva convocatoria de fondos europeos a partir de septiembre. Las candidaturas se han presentado al Plan de Actuación Integrado (PAI) y, si la respuesta es favorable, posibilitarían la reforma del centro Jesús Mazariegos, la creación de varios accesos a la estación del AVE o la instalación de una nueva iluminación para el Acueducto.