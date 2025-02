Segovia busca ayuda europea para cinco grandes proyectos

Quique Yuste Segovia Sábado, 22 de febrero 2025, 08:36 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Segovia ha desvelado a través de su página web los cinco proyectos que forman parte de su Plan de Actuación Integrado (PAI) enmarcado en la Agenda Urbana 2030. Se trata de las cinco planes que el gobierno municipal del Partido Popular pretende desarrollar durante los próximos años con financiación europea. De hecho, el PAI de Segovia será presentado a la convocatoria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para obtener fondos FEDER en el marco del desarrollo urbano sostenible. Para ello, los proyectos presentados por Segovia competirán por obtener la mejor puntuación con los planteados por otras ciudades similares. Los mejor valorados recibirán una financiación que puede suponer la inyección de hasta 15 millones de euros en la ciudad. No obstante, la ejecución de los proyectos seleccionados no será posible solamente con financiación europea, ya que el 40% deberá ser costeado por el propio Ayuntamiento.

La convocatoria para presentar los proyectos acaba el próximo 28 de febrero y uno de los requisitos necesarios es tener aprobado el documento de la Agenda Urbana. En el caso de Segovia, el Ayuntamiento todavía no ha dado luz verde a su agenda y no parece que lo vaya a hacer en un Pleno extraordinario antes del próximo viernes (el día 28 hay una ordinario pero no se cumplirían con los plazos). Por lo tanto, está previsto que el gobierno municipal apruebe la Agenda Urbana bien a través de un Decreto del alcalde o en la junta de gobierno local del jueves. Según declaró la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, hace unas semanas, la aprobación en Pleno con el apoyo del resto de formaciones políticas de la Corporación supondría un respaldo mayor a los proyectos en su concurrencia competitiva con otras ciudades.

Ese es precisamente el mismo motivo que ha llevado al Ayuntamiento a iniciar un «espacio digital de participación ciudadana» para que los segovianos puedan presentar y debatir los proyectos que se postularán a la convocatoria del PAI. Contar con la participación ciudadana también suma puntos en la carrera por obtener la mejor valoración.

El espacio de participación ciudadana se limita en esta ocasión a poder responder un leve cuestionario sobre los cinco proyectos que se presentarán a la convocatoria. Información sobre los mismos hay poca. Apenas un párrafo de cada uno de ellos en los que se indica en qué consisten pero sin entrar en detalles como el coste económico que requeriría cada uno de ellos. El Ayuntamiento tampoco los ha presentado públicamente. De hecho, Rosalía Serrano indicó hace días que no sería conveniente ya que podría dar pistas al resto de ciudades de los proyectos en los que trabaja de Segovia.

Con la información disponible el segoviano que participe en la encuesta deberá evaluar del uno al cinco el nivel de relevancia de los cinco proyectos que presenta el Consistorio segoviano a financiación europea. Además, podrán opinar si creen que responden a las necesidades actuales de la ciudad, si tienen conocimiento de otros proyectos similares en otras ciudades o valorar el nivel de impacto que tendrán sobre Segovia.

Una Oficina Municipal del Dato y el fomento de la digitalización

«El Proyecto Smart City Segovia consiste en el establecimiento de una Oficina Municipal del Dato y, complementario a ella, en la puesta en funcionamiento de un programa de fomento de la competitividad y modernización del tejido empresarial de Segovia, especialmente en materia de digitalización mediante la implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), sobre todo en materia de intraemprendimiento e innovación local en materia tecnológica».

Así explica el Ayuntamiento de Segovia el primero de los cinco proyectos que conforman el Plan de Actuación Integrado (PAI) de la ciudad, del que no se conocen medidas concretas para lograr los objetivos planteados ni el presupuesto estimado de las acciones que recoge la propuesta.

En este área, el Consistorio segoviano ha puesto en marcha diferentes actuaciones durante los últimos meses –alguna de ellas con financiación europea– que tienen por objetivo facilitar el proceso de digitalización del comercio segoviano.

En cuanto a la Oficina Municipal del Dato, el Consistorio ha insistido en la necesidad de contar con más información para poder gestionar cuestiones como la movilidad por la ciudad o el flujo de turistas.

Renovar el centro Jesús Mazariegos y construir una comunidad energética

Ampliar Centro integral de Servicios Sociales Jesús Mazariegos. El Norte

«Este proyecto se articula sobre la rehabilitación energética del centro integral de servicios sociales 'Jesús Mazariegos' del barrio de La Albuera con criterios de eficiencia energética y producción de energía fotovoltaica que dé servicio tanto al propio edificio como a los edificios públicos cercanos y a los vecinos que así lo deseen, a través de una Comunidad Energética».

El segundo de los proyectos presentados por el Ayuntamiento de Segovia rescata una idea con la que el interior gobierno municipal (PSOE e IU) intentó obtener financiación europea. En concreto, en 2022 se planteó la mejora del centro integral de servicios sociales Jesús Mazariegos con un proyecto valorado en 2,1 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento de Segovia aportaba algo menos de 400.000 euros, mientras que el dinero restante sería invertido a través de los fondos europeos. Sin embargo, en otro proceso de concurrencia competitiva, se quedó muy lejos de salir seleccionado. De hecho, fue el séptimo peor valorado de los casi 700 presentados por diferentes localidades españolas.

En esta ocasión, y según la información del Ayuntamiento de Segovia, la rehabilitación energética del edificio se une a la posibilidad de crear una Comunidad Energética en el edificio. En este sentido, el Consistorio creó a finales del pasado año la Oficina Municipal de Energía que tenía entre sus primeros objetivos la ejecución en 2025 de dos instalaciones fotovoltaicas en cubiertas municipales.

Mejoras en la presa de Puente Alta y sustituir tuberías de fibrocemento

Ampliar Embalse de Puente Alta. Antonio de Torre

«Proyecto centrado en la modernización del ciclo urbano del agua a través de mejoras y digitalización en las instalaciones asociadas a la Presa de Puente Alta y la mejora y monitorización de la red de abastecimiento, incluyendo la sustitución de tuberías de fibrocemento».

Con el cuarto de los proyectos que presentará el Ayuntamiento a la convocatoria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se vuelve a intentar obtener financiación europea para intervenir en el embalse de Puente Alta, en Revenga. En febrero de 2023, la entonces alcaldesa de Segovia, Clara Martín (PSOE), anunció un proyecto de 8,4 millones de euros para acometer mejoras en el ciclo urbano del agua que optaría a financiación europea. El propósito principal era digitalizar su recorrido, con mejoras en la gestión del agua desde su captación hasta lo grifos de las viviendas mismas. Además, también se contemplaban actuaciones de mejora en el embalse de Puente Alta.

Con la monitorización de la red de abastecimiento, el proyecto del Consistorio segoviano también quiere aportar una solución a los problemas que sufre la red de Segovia, con alrededor de 50 kilómetros de tuberías de fibrocemento que ocasionan numerosas averías. En este sentido, el Consistorio tiene previsto renovar una parte importante de esta red con motivo de las obras para extender la red de calor que comenzarán en los próximos meses.

Mejoras en el transporte: en los accesos al AVE y en los autobuses urbanos

Ampliar Autobús eléctrico junto al Acueducto de Segovia. Antonio de Torre

«Este proyecto tiene por objetivo fomentar los medios de transporte menos contaminantes, tanto facilitando el acceso a la estación del AVE como mediante la electrificación de la flota de autobuses urbana, atendiendo también a las necesidades y peculiaridades de nuestro centro histórico en cuanto a la circulación de los autobuses urbanos».

Así resume el Ayuntamiento de Segovia el tercero de los proyectos que presentará a financiación europea. Bajo ese resumen pueden incluirse multitud de intervenciones, muchas de ellas ya puestas sobre la mesa por el gobierno municipal durante los últimos meses. Por ejemplo, para facilitar el acceso a la estación del AVE Segovia-Guiomar se trabaja en la construcción de al menos dos viales, uno desde la rotonda del Pastor y otro desde la carretera de La Granja. El primero de ellos, según dijo el alcalde hace unos meses, será una realidad a lo largo de 2025.

La electrificación de la flota de autobuses urbanos ha comenzado en las últimas semanas con los cuatro primeros autobuses eléctricos circulando por la ciudad -dan servicio a las líneas 11 y 12- y con la previsión de aumentar el número de este tipo de vehículos en la flota.

Sobre las «necesidades y peculiaridades de nuestro centro histórico en cuanto a la circulación de los autobuses urbanos», el proyecto apunta claramente a un sistema que evite la llegada de grandes vehículos pesados al recinto amurallado de la ciudad. En este sentido, el gobierno municipal lleva dos años ensayando un sistema de lanzaderas desde la plaza Oriental hasta el casco antiguo. En 2024, este sistema funcionó durante su ensayo con autobuses eléctricos.

Equipamiento para el Cervantes y nuevas luces para el Acueducto

Ampliar Obras para reconstruir el teatro Cervantes. Antonio de Torre

«La cultura es una seña de identidad de nuestra ciudad. Es por ello que se propone la mejora y ampliación de equipamientos destinados a la cultura, en concreto el equipamiento del Teatro Cervantes para su apertura al público y la ampliación Centro de Creación La Cárcel para dar cabida a la Escuela Superior de Artes de Segovia. También se propone la mejora de la iluminación artística del Acueducto con criterios de eficiencia energética».

El quinto de los proyectos puestos sobre la mesa por el Ayuntamiento de Segovia es también el más concreto de todos ellos. Por un lado, plantea la adquisición del equipamiento para poder poner en funcionamiento el teatro Cervantes, recinto cultural en fase de reconstrucción –todavía quedan alrededor de dos años de obras– que será gestionado por el Ayuntamiento de Segovia.

También se incluye la ampliación de La Cárcel Centro de Creación, un contenedor cultural de la ciudad que el gobierno municipal ya ha declarado en varias ocasiones que quiere potenciar. En este caso, dando cabida allí a la Escuela Superior de Artes de Segovia.

El último de los apartados mencionados por el Consistorio también está claro. La mejora de la iluminación artística del Acueducto de Segovia es un proyecto que ya se presentó a una convocatoria de fondos europeos con un presupuesto aproximado de un millón de euros. Según ha declarado el concejal de Obras, Servicios e Infraestructuras, José Luis Horcajo, renovar la iluminación del Acueducto puede suponer un ahorro de hasta un 40% en la factura del Ayuntamiento. En este sentido, la Junta ya anunció en enero una inversión de 6 millones de euros para renovar todo el alumbrado de la ciudad.

