Cultura quiere llenar todo el calendario de actividades en La Cárcel Centro de Creación

La antigua cárcel de Segovia se ha convertido en la cúspide de la pirámide cultural de la ciudad, un estatus que el Ayuntamiento quiere profundizar llenando los huecos libres en su programación con el objetivo de cubrir por completo los fines de semana de ... un calendario anual ocupado en 2024 en torno al 70%. El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, resume la estrategia. «Es nuestro buque insignia, hay que dotarla de contenido cultural de modo estable». El vetusto espacio, muy valorado fuera de la provincia por lo anómalo es resulta un uso así en una instalación penitenciaria, aboga por sumar público a través de la calidad de los eventos con gran acogida en vez de sumar muchos pocos a través de ampliar el número de disciplinas. Siguiendo el ejemplo del Matadero de Madrid, una gran infraestructura recuperada para la cultura, la idea es seleccionar entre esas celdas con historia lo mejor de la oferta.

Ese contenido estable se centra en las salas Julio Michel y Ex Presa, los dos espacios más polivalentes. Hay espacios al aire libre como los patios que el año pasado acogió el 'Festicárcel' –duró tres días y tuvo actividades relacionadas con circo, magia y teatro de calle–, celebrado en dos de los cuatro que tiene la instalación: uno de ellos se usa principalmente como escenario de rodaje y ha acogido a decenas de películas, como Torrente 4. Monroy aboga por «seguir dando continuidad a las celdas como pequeños espacios escénicos», desde el microteatro a micromagia o pequeñas exposiciones de autores emergentes. Y potenciar las visitas al memorial, que el año pasado se extendió con cinco celdas más de las tres iniciales, un recuerdo a la historia de los peores años penitenciarios, en plena dictadura, y de sus fugas. «El objetivo es seguir dando vitalidad a la cárcel para que sea un epicentro de la cultura: que la reciba y desde el que emerja».

Un calendario que empezó el pasado fin de semana con los conciertos de WIC (Winter Indie City) y que incluye actividades impulsadas directamente desde la Concejalía de Cultura –como el Invierno Teatral, la continuidad de la Primera Teatral de 2024– o desde la Fundación Juan de Borbón como el Encuentro de Mujeres Músicas o el Segoblues, el primer festival específico de este tipo de música que organizaba la ciudad. Un clásico como Titirimundi usará las dos salas principales. Además, la Julio Michel volverá a acoger la oferta de Paladio Arte. «El objetivo es que todos los fines de semana haya algún tipo de actividad».

La estrategia incide más en «incrementar la calidad de la propuesta» que en sumar disciplinas artísticas, es decir, cantidad. «Nos hemos dado cuenta que así se ha incrementado también el número de público». Monroy pone en valor el «lleno absoluto» de Segoblues gracias a «traer grupos de una excelente calidad». Algo que replica a otro festival como Segojazz. Monroy asume que esa apuesta requiere de más presupuesto y subraya con «decepción» las consecuencias de no aprobar unas cuentas municipales para 2025. «Se había hecho una propuesta muy fuerte, esperemos que con las próximas negociaciones, puedan salir. Tendremos que adaptarnos al dinero del que dispongamos».

No existe una aproximación de cuánto publico pasa por allí porque algunas actividades son más fáciles de contabilizar porque implican el pago de una entrada, pero otras son de libre acceso, algo que el Ayuntamiento defiende. «Pensamos que la accesibilidad a la cultura tiene que primar por encima de la gratuidad». El Segoblues dio cuatro conciertos llenos en una sala con 150 butacas: 600 personas en cuatro días. A eso se sumaron una exposición y una charla gratuitas, una mezcla que sirve de paradigma a la oferta, como los espectáculos de magia de las últimas navidades El enfoque de la calidad no implica restringir el espacio a obras de pago. «La respuesta de la ciudadanía no se mide tanto por la asistencia, sino por la satisfacción. En ese aspecto estamos muy contentos».

Monroy pone en valor un «edificio majestuoso con una gran carga social, emocional e histórica» en la ciudad y su «maravillosa» ubicación: a 100 metros de San José, unos 200 de La Albuera, a 500 del campus María Zambrano de la UVA y a un kilómetro de Nueva Segovia, con amplias zonas de aparcamiento. Eso permite una oferta que no solo presume de diversa, sino que es simultánea, pues es habitual que coincidan representaciones teatrales con exposiciones. Una rutina similar a la de Matadero de Madrid o la Térmica de Málaga. «Edificios con una vida anterior de mucho peso que han derivado en actividades culturales y han sido un completo éxito. Ese ejemplo lo tomamos casi como espejo para hacerlo en nuestra Cárcel».

La comparación con Matadero también la usaron los nuevos promotores de La Choricera, otro lugar con historia y espacio para grandes eventos que Monroy ve más como un complemento que como un adversario. «Suman, suman. Si quieres montar un bar, el mejor sitio es la 'Calle de los Bares' porque uno retroalimenta a otro. Ha ocurrido en Málaga, que se ha convertido en la ciudad de los museos». Esgrime la «ubicación privilegiada» de Segovia como una ventaja «que conviene explotar» en el aspecto cultural. «Si incrementamos la oferta de calidad, seguramente se va a convertir en un referente».

El destinatario de todo esto tiene dos vías: satisfacer al ciudadano local y ser un atractivo para el turista, bien porque encuentre algo que no tiene en su ciudad o porque es más accesible que en Madrid o Valladolid, algo que Monroy ve como un público más residual que será bienvenido. «Al final, la parroquia la mantiene el parroquiano. El público al que queremos mimar y seguir fidelizando es el segoviano». No solamente el de la capital, sino el del alfoz o el resto de la provincia, en claro auge, por ejemplo, en la Primavera Teatral. La capital ve espacio para asumir la falta de oferta en algunos pueblos.

La pretendida suma de actividades al calendario de La Cárcel apela a fidelizar al consumidor actual: que quien acuda al teatro se anime también al jazz o que se lleve a sus hijos a eventos con un enfoque más infantil. El boca a boca, nadie lo va a vender mejor que quien lo disfruta. El reto es llegar a un público nuevo. «Por eso la calidad aquí juega un papel esencial. Si el primer contacto que tengas con una actividad cultural satisface tus expectativas te convierte en fiel». Será la responsabilidad de La Cárcel, el buque insignia: exhibir lo mejor de lo mejor.