Segovia tiene tres semanas para decidir qué proyectos optan a financiación europea

El gobierno municipal tiene previsto convocar un pleno extraordinario a lo largo del mes de febrero para tratar de aprobar su Agenda Urbana hasta 2030, un documento que debe estar vigente para que el Ayuntamiento de Segovia pueda concurrir a una nueva línea de ... ayudas con fondos europeos. La concejala de Hacienda y primera teniente de alcalde, Rosalía Serrano, indicó que su aprobación en pleno es decisión del equipo de gobierno para consensuar con la oposición las líneas de actuación que forman parte del documento, ya que también existe la posibilidad de dar el visto bueno en la junta de gobierno local.

La edil explicó que el actual equipo de gobierno lleva trabajando en este documento desde su entrada en el Ayuntamiento hace ya más de un año y medio. «Retomamos los trabajos del anterior equipo de gobierno, que en 2022 hizo un diagnóstico de la agenda urbana pero nunca lo continuaron. Supuso perder un tiempo precioso para la ciudad de Segovia», lamentó Serrano. Así, afirmó que desde entonces han desarrollado una serie de trabajos, con conversaciones y reuniones con diferentes agentes que han fructificado en un documento final que se empezó a redactar a finales del pasado verano.

Tener aprobada una estrategia de Agenda Urbana es un requisito para poder optar a una nueva convocatoria de fondos europeos, en la que Segovia competirá con otras nueve ciudades de entre 50.000 y 70.000 habitantes por obtener una financiación de entre 5 y 15 millones de euros con la que ejecutar diferentes proyectos.

Para obtener la mejor puntuación en esa concurrencia competitiva, Serrano aboga por no desvelar los proyectos con los que participará el Ayuntamiento de Segovia, pese a la petición del PSOE para conocer su contenido antes de aprobar la Agenda Urbana. En este sentido, la concejala afirmó no fiarse de la discreción de los socialistas. «A las pruebas me remito. La discreción no está asegurada y no sería la primera vez que esto sucede».

Serrano expuso que el Consistorio ni siquiera ha decidido aún qué proyectos va a presentar, pero sí confirmó que cuentan con el asesoramiento de una empresa externa y que se plantearan aquellas propuestas que se considere que tienen más opciones de ser elegidas.