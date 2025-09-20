De 2 a 10 millones de euros: el incremento estimado del coste del puente del Martinete

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma aprobó la moción presentada por el PSOE para rescatar la idea de construir un nuevo puente ... sobre el Martinete en la SG-V-6122, una infraestructura largamente reivindicada para eliminar el trazado de curvas de la actual carretera y mejorar la conexión con los núcleos del municipio. Juan José Martín Sevillano, portavoz de Municipio Unido (MU) e integrante del equipo de gobierno, confirmó el visto bueno del Ayuntamiento y defendió la enmienda que presentaron para trabajar sobre el proyecto ya redactado en 2014.

Martín Sevillano recordó que aquella solución, valorada entonces en 2,1 millones de euros, requiere de una actualización técnica y económica tras once años sin avances: «Habrá matices que hay que cambiar», aseguró. Por eso planteó estudiar la viabilidad del proyecto existente como base de partida en lugar de encargar «un proyecto nuevo de este tamaño», cuyo coste de redacción calcula que superaría los 200.000 euros. «Teniendo un proyecto existente trabajas sobre esa viabilidad y el coste será menor», razonó. El concejal lamentó que el PSOE no aceptara la enmienda, pero insistió en el consenso de fondo: «Todos queremos ese puente y evitar esas curvas. El nuestro fue un voto de responsabilidad. La enmienda era para mejorar la moción«, comentó.

El edil de MU pidió implicar a todas las administraciones desde el inicio y advirtió de la escala financiera que puede alcanzar la obra: «Puede subir a 10 millones de euros. El Ayuntamiento solo no puede. Tienen que intervenir otras administraciones, como ocurrió con el puente de Entreaguas». Recordó que aquella actuación -inaugurada hace más de una década y que permitió una mejor conexión entre Palazuelos de Eresma y la carretera de La Granja- movilizó recursos del Ayuntamiento de la localidad, la Diputación Provincial de Segovia y fondos europeos, además de exigir un complejo proceso de expropiaciones: «Fue un trabajazo», subrayó. En ese contexto, defendió que el primer paso ahora es sentarse con todas las instituciones para decidir «qué proyecto hay que impulsar, si uno nuevo, el antiguo… y ver la viabilidad económica».

La moción socialista, presentada por su portavoz Jaime Villalba, planteó abrir el camino político y técnico para que la Diputación de Segovia -titular de la vía- y el resto de administraciones asuman la redacción, financiación y ejecución del puente, con una visión de movilidad sostenible (paso peatonal y ciclista hacia Carrascalejo y conexión con el carril bici de la CL-601). El PSOE argumentó que Palazuelos «es un municipio en crecimiento» y no puede seguir dependiendo «de un trazado sinuoso y un puente envejecido» tras promesas incumplidas desde 2011 y 2014. Por eso reclamó que el proyecto se incorpore a la planificación y se busquen recursos autonómicos, estatales y europeos (como Next Generation o FEDER).