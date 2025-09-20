El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una de las propuestas del nuevo puente de acceso a Palazuelos de Eresma. El Norte

De 2 a 10 millones de euros: el incremento estimado del coste del puente del Martinete

Palazuelos de Eresma retoma el proyecto para construir una nueva carretera recta que atraviese el río

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:30

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma aprobó la moción presentada por el PSOE para rescatar la idea de construir un nuevo puente ... sobre el Martinete en la SG-V-6122, una infraestructura largamente reivindicada para eliminar el trazado de curvas de la actual carretera y mejorar la conexión con los núcleos del municipio. Juan José Martín Sevillano, portavoz de Municipio Unido (MU) e integrante del equipo de gobierno, confirmó el visto bueno del Ayuntamiento y defendió la enmienda que presentaron para trabajar sobre el proyecto ya redactado en 2014.

