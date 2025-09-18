El PSOE pide impulsar un nuevo puente entre Segovia y Palazuelos de Eresma Los socialistas reclaman rescatar el proyecto del puente del Martinete ideado hace más de una década para conectar ambas localidades

El Norte Segovia Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:50

El grupo municipal socialista presentará en el Pleno del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma una moción para dar el primer paso hacia la construcción de un nuevo puente directo sobre el río en la carretera SG-V-6122, que permita «superar el trazado sinuoso de las curvas del Martinete» y afrontar «las necesidades reales de conexión y seguridad de un municipio en crecimiento». La iniciativa reclama que el Consistorio palazolense impulse la redacción del proyecto y lo incorpore a la planificación municipal para que la Diputación de Segovia -titular de la vía- pueda ejecutarlo con apoyo financiero autonómico, estatal y europeo.

El portavoz socialista, Jaime Villalba, ha defendido que Palazuelos «tiene hoy más población, más actividad económica y más movilidad» y no puede seguir dependiendo «de un trazado lleno de curvas y de un puente envejecido», en refererencia a la actual carretera. «No se puede invertir en una infraestructura del siglo XX cuando el municipio necesita infraestructuras del siglo XXI», enfatizó. En su intervención, subrayó que el puente del Martinete soporta a diario un tráfico intenso de autobuses, camiones y turismos y que el tramo presenta problemas de firme y de seguridad que ya han dado sustos, con salidas de la calzada recientes.

Villalba recordó que el proyecto «lleva más de 15 años en el cajón del olvido». Fue prometido por el Partido Popular en la campaña de 2011 y citado en un pleno de 2014 como candidato a financiación europea, «pero nunca llegó». «Estamos en 2025 y seguimos sin una infraestructura vital para conectar mejor con Carrascalejo, Parque Robledo, Quitapesares y, en general, con Segovia», reprochó. El puente conectaría el actual cruce entre la carretera de Palazuelos y la carretera de las destilerías del DYC con la intersección de entrada a Palazuelos de Eresma y Tabanera del Monte. En ambos extremos se construiría una rotonda.

La moción no pide iniciar obras de inmediato, sino ordenar el trabajo político y técnico con la redacción de un proyecto serio, incorporarlo a las prioridades de la Diputación y activar la búsqueda de financiación -incluidos fondos Next Generation y FEDER- para que la actuación sea viable y no vuelva a encallarse. «Se trata del primer paso, el que abre la puerta a que el resto de administraciones se comprometan», apuntan los socialistas.

El planteamiento incluye que el nuevo puente nazca con visión de movilidad sostenible, con un carril peatonal y ciclista que enlace con Carrascalejo y con el carril bici de la CL-601 (carretera de La Granja), completando una red más segura y funcional para desplazamientos cotidianos. «Este no es un debate partidista, sino una cuestión de seguridad, movilidad y futuro. Confiamos en que PP y Municipio Unido dejen la soberbia a un lado y apoyen la propuesta», afirma el grupo.

Villalba detalló que el Ayuntamiento, pese a no ser competente en la carretera, debe liderar la redacción del proyecto «como administración con competencias urbanísticas en el término municipal», de modo que, «cuando la Diputación pregunte '¿qué hacemos?', Palazuelos tenga ya las demandas vecinales trasladadas al plano, con alternativas claras y un esquema de financiación posible». «No podemos dejar pasar otra oportunidad», insistió.