El alcalde anuncia negociaciones con grandes grupos inmobiliarios para desarrollos residenciales

El alcalde de Segovia, José Mazarías, defendió el impacto positivo de la comunidad universitaria en la ciudad y avanzó el papel que jugará la Oficina ... Municipal de Vivienda para recuperar población y orientar nueva promoción residencial. «Gracias a la llegada de casi 5.000 estudiantes entre los cuatro centros que imparten enseñanzas universitarias en Segovia -Universidad de Valladolid, IE University, UNED y la Academia de Artillería- muchos inmuebles abandonados en el casco antiguo se han remozado y hoy están en uso», señaló. «Basta pasear cualquier día, al anochecer, para comprobar la presencia de jóvenes en las calles. Si eso es malo…», declaró.

Mazarías vinculó ese dinamismo con la estrategia municipal para ordenar la demanda de vivienda: «Mientras no utilicemos bien los recursos que vamos a tener con esa oficina municipal, y no suscitemos el interés para que grandes empresas e inversores vengan a construir, seguiremos con lo que nos dejaron los gobernantes de hace 20 años: cero desarrollos urbanos. De aquellos polvos, estos lodos», subrayó.

Preguntado por el alcance que espera de la nueva oficina municipal de vivienda, el regidor respondió que su misión será «facilitar la llegada de inversores, entender el perfil de la demanda y ajustar la oferta a lo que hoy pide la gente». Recordó que en los últimos 15 años Segovia ha perdido 7.000 habitantes, que «no se han ido muy lejos» y se han establecido en el alfoz, donde encontraron el tipo de vivienda que no hallaban en la capital. «Tenemos que aprender y dar a quien quiera vivir en Segovia la vivienda que se demanda ahora».

El alcalde aseguró que el Ayuntamiento mantiene «conversaciones muy avanzadas» con grandes grupos inmobiliarios para desbloquear ámbitos de crecimiento: «Sectores A y B de Palazuelos, Eresma y Prado BonaI, con la construcción de viviendas de interés para toda la ciudad». Subrayó que el objetivo es recuperar población, estabilizar precios con más oferta adecuada y aprovechar la tracción universitaria como palanca de revitalización urbana. «Este equipo de gobierno está haciendo un trabajo ímprobo para que esa Segovia ciudad universitaria tenga también la vivienda que la haga posible», concluyó.