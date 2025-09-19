El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista aérea de Las Lastras, donde se prevén casi 300 nuevas viviendas. Antonio Tanarro

Segovia

El alcalde anuncia negociaciones con grandes grupos inmobiliarios para desarrollos residenciales

José Mazarías defiende el impacto de los universitarios en Segovia: «Gracias a ellos muchos inmuebles abandonados en el casco antiguo se han remozado»

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:53

El alcalde de Segovia, José Mazarías, defendió el impacto positivo de la comunidad universitaria en la ciudad y avanzó el papel que jugará la Oficina ... Municipal de Vivienda para recuperar población y orientar nueva promoción residencial. «Gracias a la llegada de casi 5.000 estudiantes entre los cuatro centros que imparten enseñanzas universitarias en Segovia -Universidad de Valladolid, IE University, UNED y la Academia de Artillería- muchos inmuebles abandonados en el casco antiguo se han remozado y hoy están en uso», señaló. «Basta pasear cualquier día, al anochecer, para comprobar la presencia de jóvenes en las calles. Si eso es malo…», declaró.

