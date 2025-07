Urbanismo quiere impulsar en agosto los cambios del futuro barrio de Segovia

Con el necesario apoyo de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Segovia espera que en 2026 pueda comenzar la construcción de cientos ... de viviendas nuevas en la ciudad. El sector de Las Lastras, los terrenos del antiguo parque de bomberos y una parcela junto al Mercadona del barrio de San Lorenzo permitirán crear vivienda pública (no todos los pisos lo serán) en la capital, que también contará en aproximadamente un año con las 93 casas que se construyen desde hace meses en la carretera de Valdevilla, junto al edificio de INSS.

Sin embargo, el alcalde la ciudad, José Mazarías, ha dejado claro durante los últimos meses que estos proyectos son solo una pequeña parte de la solución a la que se debe enfrentar Segovia para facilitar el acceso a la vivienda. A estos desarrollos tendrán que sumarse otros privados, con el concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, tratando de vender las bondades y posibilidades que para este fin tienen los barrios incorporados.

El segundo teniente de alcalde ha puesto el foco en estos barrios y entidades menores consciente de que en el núcleo urbano de Segovia las posibilidades, por el momento, son mucho menores. Uno de los sectores que espera desbloquear a corto plazo es el ubicado a ambos lados de la carretera de Palazuelos. Los sectores A y B, que completarían la ciudad entre la SG-20 y los barrios de Nueva Segovia y La Albuera, contemplan la construcción de casi 5.000 viviendas.

«Si quisieran los propietarios mañana mismo podrían empezar a construir», recuerda Alejandro González-Salamanca. El suelo cuenta con todos los beneplácitos urbanísticos y tan solo hace falta lo que no ha habido en más de un decenio: voluntad. Para que sí exista ese interés, los propietarios y el gobierno municipal llevan meses negociando cambios en el planeamiento urbanístico de ambos sectores. El diseño actual no convence al considerar que las viviendas que se contemplan no cumplen con la tipología que demanda la sociedad en la actualidad. La nueva idea pasa por reducir gastos de urbanización para hacer viables las inversiones y cambiar la tipología de las viviendas, bajando la altura de los bloques con servicios comunes en el centro.

Consultas periódicas

En los últimos meses se han producido reuniones entre los propietarios y el equipo de gobierno. En esos encuentros, Alejandro González-Salamanca explica que se han acercado posturas, pero todavía no se ha materializado una nueva propuesta por parte de la junta de compensación de los sectores A y B. «Lo tenemos bastante decidido, pero va más retrasado de lo que yo quiero», reconoce el edil. El acuerdo está próximo, pero hasta que no esté en la mesa del Ayuntamiento de Segovia no se podrán empezar a abordar los cambios urbanísticos que requerirán ambos sectores.

De ahí que el número tres del gobierno municipal tenga la intención de mantener reuniones este mismo agosto con los propietarios. «Voy a intentar reunirme para agilizarlo y les voy a instar a que vaya más rápido. Es un trabajo complejo. Nos están haciendo consultas y hay reuniones periódicas. La idea es que cuando presenten su nueva propuesta vaya todo cuesta abajo», indica.

Una vez se produzca esa presentación, llegará el turno de abordar todo el proceso para aprobar un nuevo plan parcial para los sectores A y B. Este equipo de gobierno ya tiene experiencia en ello, ya que se encuentra inmerso en procesos similares para construir el vial a la estación del AVE desde la glorieta del Pastor, el recinto ferial junto al CIDE o permitir que el edificio de La Choricera pueda acoger espectáculos como conciertos en el futuro.

«Tendriamos que aprobar inicialmente la modificación, que salga a información pública… Son trámites pesados», apunta el concejal sobre unos requisitos que en Segovia suelen llevar un año de duración.