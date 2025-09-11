IU pide un censo de viviendas vacías en Segovia para aplicar un recargo en el IBI La coalición critica que el PP «premie» con bonificaciones en la tasa de basuras a inmuebles deshabitados

Izquierda Unida ha solicitado al gobierno municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia que elabore un censo de viviendas vacías tomando como base las solicitudes de bonificación del 10% de la tasa de basuras por no producir residuos. El grupo municipal planteó esta petición en el último Pleno, con el objetivo de que estos inmuebles puedan ser identificados y gravados con un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), tal y como permite la Ley de Vivienda.

La formación critica que el actual equipo de gobierno «premie» a los propietarios de viviendas deshabitadas mediante dicha bonificación sin diferenciar entre el tamaño de los pisos ni el número de personas que residen en ellos. IU recuerda que actualmente paga lo mismo en la tasa de basuras una persona mayor que vive sola en un piso pequeño que una familia de cuatro miembros en un adosado. En este contexto, consideran injustificado que se bonifique a viviendas vacías bajo el argumento de que no generan residuos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en Segovia existen unas 4.000 viviendas vacías. Para IU, uno de los objetivos prioritarios de la política municipal debería ser su incorporación al mercado del alquiler, con el fin de aumentar la oferta y contribuir a la bajada de precios. Desde hace años, la coalición defiende aplicar un recargo del IBI a este tipo de inmuebles, una medida que, aseguran, ha sido rechazada reiteradamente por el PP junto a otras propuestas como solicitar a la Junta de Castilla y León la declaración de Segovia como zona tensionada o actuar contra los pisos turísticos sin licencia.

El grupo subraya que el municipio atraviesa un «grave problema» de acceso a la vivienda. El precio medio del alquiler creció un 22,7% en el último año, el mayor incremento interanual entre las capitales de provincia, según Idealista. Además, los segovianos destinan ya el 34% de sus ingresos a pagar la renta. Ante esta situación, IU exige al gobierno de José Mazarías que adopte medidas dentro de sus competencias para paliar una crisis que afecta cada vez a más familias.