El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pasajeros hacen cola para subir a un autobús (izq.) y a un tren Avant (dcha.) en dirección Madrid. Antonio de Torre y Óscar Costa

Segovia

La saturación del AVE y autobús obliga a reservar billetes con un mes de antelación

Los usuarios que viajan cada día a Madrid afrontan la vuelta a la rutina con incertidumbre por la escasez de oferta en las horas punta

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:39

La vuelta a la rutina tras el verano es un trago difícil de afrontar para la mayoría de segovianos. Sin embargo, la complejidad se agrava ... aún más en el caso de residentes en la provincia que viajan en transporte público cada día para acudir a sus puestos de trabajo o centros educativos en Madrid. La saturación de los trenes de alta velocidad y de los autobuses es una tónica habitual desde hace años, lo que obliga a reservar los billetes correspondientes con hasta un mes de antelación. Es una situación que ha empeorado con la incorporación de nuevos pasajeros al comienzo del nuevo curso lectivo, impulsados por las bonificaciones existentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía
  2. 2 El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra
  3. 3 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  4. 4

    Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza
  5. 5

    La Casa de Andalucía habilita una barra fuera de la carpa incendiada para vender rebujitos y salmorejo
  6. 6 Un herido en un aparatoso vuelco de un coche en Laguna de Duero
  7. 7 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 6 de septiembre
  8. 8

    El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas
  9. 9

    Un corneado en Portillo y emocionantes carreras en Nava del Rey
  10. 10 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La saturación del AVE y autobús obliga a reservar billetes con un mes de antelación

La saturación del AVE y autobús obliga a reservar billetes con un mes de antelación