Culmina la conversión del antiguo edificio de oficinas Torre Ariza con 64 de los 70 pisos vendidos

La conclusión de la obra es todo un símbolo de la recuperación del sector y también un recuerdo, ya lejano, del estallido de la burbuja ... inmobiliaria, que dejó un reguero de esqueletos de hormigón y edificios vacíos que se levantaron con grandes expectativas, arrolladas finalmente por la cruda realidad de aquella profunda y prolongada crisis. Ahora las grúas pueblan esas áreas residenciales que se quedaron a medio hacer y la construcción vuelve a pitar a un ritmo frenético. Vive otro momento dulce. La compraventa de viviendas de segunda mano se sitúa en torno a las 8.000 operaciones anuales en Valladolid, mientras que la obra nueva mantiene un crecimiento sólido, con cerca de 60 promociones activas en la capital, según los datos de Aspriva.

La promotora Norforest acaba de terminar los trabajos de reconversión de uno de esos inmuebles que se quedaron varados en un área, la de la Ciudad de la Comunicación, que ha recuperado el pulso y que se ha convertido en una de las zonas más atractivas tanto por el diseño de su trama como por su cercanía al núcleo de la ciudad. Vivienda nueva, un barrio bien comunicado que comienza a tener vida propia y situado frente a un ámbito, el de los cuarteles de Farnesio, que está cogiendo cuerpo a una velocidad de vértigo.

La Torre Ariza se levantó en 2011 con el objetivo de acoger oficinas. El diseño acristalado de color azul metalizado de sus once plantas se pensó para dar luz a los trabajadores de las empresas que lo iban a ocupar. Pero eso nunca ocurrió. Sus pisos preparados para despachos y salas de reuniones jamás recibieron a nadie. No se llegó a estrenar para la función que pretendía cumplir. Once años después, en 2022, la promotora vio en este enclave una oportunidad para cambiar el plan: transformar el que iba a ser un espacio laboral en 70 viviendas.

Aquella idea es hoy una realidad. Norforest acertó. Las llaves se entregarán el próximo mes de marzo y 64 de ellas ya están vendidas El inmueble, ubicado en el número 66 del Paseo de Arco de Ladrillo, inició su cambio de piel en el verano de 2024 tras recibir la licencia en febrero de ese ejercicio. La primera tarea fue desnudarlo, quitarle esa piel de vidrio que recubría sus cuatro fachadas. Durante varias semanas, los operarios fueron desmontando las enormes lunas que lo protegían para afrontar después la tarea más compleja: convertir su envolvente en la de un inmueble residencial. Abrirlo a la calle con ventanas y balcones.

Se retiró el muro cortina para iniciar a continuación el anclaje de unos petos de hormigón prefabricado que han cambiado por completo su estética para asimilar su configuración a la de un inmueble residencial con sus ventanales y terrazas al exterior. Diego Valera, director de contratación de Norforest, destaca la excelente acogida que ha tenido este producto inmobiliario, que comercializa Vallenova. Solo quedan seis viviendas a la venta con precios que van desde los 298.000 por un piso de dos dormitorios (93 metros cuadrados) en la décima planta a los 479.100 por uno de los áticos de tres habitaciones, con 103 metros y una terraza de 79. Las ha habido de un dormitorio desde 149.000, pero volaron con rapidez. Así está hoy el mercado.

El bloque cuenta con dos sótanos con capacidad para 175 vehículos y en los que se habilitan también 101 trasteros. Entre los servicios comunes, cuenta con gimnasio y una sala gourmet para que los propietarios puedan organizar reuniones con familia y amigos. De momento, también están a la venta los locales comerciales de la planta de calle, un espacio de más de 700 metros cuadrados que Norforest está dispuesta a configurar a demanda dependiendo de las necesidades de los negocios que se interesen.

Es decir, podrían salir cuatro entre los 163 y los 211 metros cuadrados, como están planificados ahora -con precios que van desde los 175.000 a 495.000 euros- o dos o tres con una superficie mayor. Este bajo cuenta con salida de humos para acoger un establecimiento hostelero, que podría también instalar terraza en el frente del Paseo de Arco de Ladrillo, según explica Juan Luis Blanco, responsable de Vallenova.

En este momento, la Ciudad de la Comunicación está a pleno rendimiento. Ya se ha urbanizado la principal plaza del desarrollo, donde se ha instalado la geoda y que está dedicada al exalcalde León de la Riva, y Radio Televisión Española ha iniciado la obra de la que será su sede regional, un edificio que se levantará frente a las oficinas centrales de la Seguridad Social de la calle Boston. El nuevo enclave para agrupar a periodistas y técnicos de la cadena nacional se asienta sobre un suelo de 4.000 metros cuadrados, que acogerá una sede de 2.735 con modernos platós y estudios de radio.

Sin unión con el Paseo de Zorrilla

En el desarrollo de esta margen del Paseo de Arco de Ladrillo ha quedado un cabo suelto. O más bien tres. La oposición del Ayuntamiento y la Junta a licitar las tres conexiones de la integración ferroviaria previstas en Ariza, esgrimiendo los problemas de tráfico que se generarían por la coincidencia de las obras en la estación de trenes, ha activado la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que gestiona estas intervenciones. Así las cosas, Ciudad de la Comunicación se quedará sin los tres túneles previstos, unas uniones que facilitarían, sin duda, la permeabilidad entre esta zona y toda la franja del Paseo de Zorrilla.

Se trata de la conexión para coches, con un carril por sentido, que uniría las calles Hípica y Adolfo Suárez, muy cerca de la plaza de la geoda y los dos reservados para peatones y bicis. El primero, en la avenida de Irún, a la altura de la plaza del Crepúsculo (cerca de la actual pasarela elevada de La Farola que salva el canal del tren), para unir este punto con el parque de Las Norias. El segundo, entre las calles Álvarez Taladriz y Gabilondo, para conectar con la prolongación peatonal de la calle Guadalajara, junto a la sede la Seguridad Social.

El contencioso deja en suspenso también el proyecto de las 597 viviendas que se preveían edificar en este ámbito tras la liberación de los terrenos después del desmontaje de la vía de Ariza. Sobre este antiguo canal ferroviario, por el que discurrían los trenes de carga de Renault, se aprobó una moción en el pleno del pasado 29 de septiembre en la que se instaba al Ministerio de Transportes a convertir este espacio en una vía verde ciclista para conectar con Laguna de Duero. Teniendo en cuenta cómo están las relaciones entre las partes todo apunta a la iniciativa municipal lo tendrá complicado para ser atendida.