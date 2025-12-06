El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El edificio de viviendas tras la obras de reforma para transformarlo de oficinas a residencial. En detalle, su aspecto antes del cambio. Carlos Espeso/ J. Sanz

Valladolid

Culmina la conversión del antiguo edificio de oficinas Torre Ariza con 64 de los 70 pisos vendidos

La obra de reforma es un símbolo de la recuperación del sector inmobiliario después de que el inmueble haya permanecido sin uso desde su conclusión en 2011

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:40

Comenta

La conclusión de la obra es todo un símbolo de la recuperación del sector y también un recuerdo, ya lejano, del estallido de la burbuja ... inmobiliaria, que dejó un reguero de esqueletos de hormigón y edificios vacíos que se levantaron con grandes expectativas, arrolladas finalmente por la cruda realidad de aquella profunda y prolongada crisis. Ahora las grúas pueblan esas áreas residenciales que se quedaron a medio hacer y la construcción vuelve a pitar a un ritmo frenético. Vive otro momento dulce. La compraventa de viviendas de segunda mano se sitúa en torno a las 8.000 operaciones anuales en Valladolid, mientras que la obra nueva mantiene un crecimiento sólido, con cerca de 60 promociones activas en la capital, según los datos de Aspriva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luis Fernández, el líder de la lucha contra el narcotráfico convertido en el «garbanzo negro» de la Policía
  2. 2

    La jueza manda al banquillo a Óscar Sanz y le impone una fianza de 230.000 euros
  3. 3

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  4. 4

    La fachada navideña más espectacular de Valladolid
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6

    «Estaba en las piscinas de Fasa cuando me llamaron y ahí sigue el riñón, me tocó uno valiente»
  7. 7 Suspendido el videomapping sobre la Controversia de Valladolid en la fachada de San Pablo
  8. 8

    La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años
  9. 9

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas
  10. 10

    Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Culmina la conversión del antiguo edificio de oficinas Torre Ariza con 64 de los 70 pisos vendidos

Culmina la conversión del antiguo edificio de oficinas Torre Ariza con 64 de los 70 pisos vendidos