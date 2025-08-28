El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Construcción de viviendas en El Peral. Carlos Espeso

Las hipotecas marcan su récord desde 2010 con la firma de 17 préstamos al día en Valladolid

El importe medio se sitúa en 66.194 euros, el 67% más que durante el primer semestre del año pasado

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:16

La firma de hipotecas para la compra de una vivienda ha alcanzado durante el primer semestre de 2025 unas cifras que no se registraban en ... Valladolid desde el año 2010, en plena crisis del ladrillo, con la burbuja inmobiliaria deshinchándose y el número de préstamos hipotecarios (que alcanzó su máximo en 2007) en caída libre. Entre enero y junio de este año, se han cerrado en Valladolid 3.164 operaciones, una media de 17 al día. Hay que viajar hasta el arranque del año 2010 para encontrar una cifra más elevada (4.407).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  2. 2

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  3. 3

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  4. 4

    Roban cientos de miles de euros en joyas de una casa de Segovia
  5. 5 ¿Recuerdas qué había antes en estos establecimientos de la Plaza Mayor de Valladolid?
  6. 6 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  7. 7 Un aparatoso incendio calcina la galería de una vivienda de La Farola
  8. 8

    «Me encanta Valladolid, pero todavía me queda mucho mundo por conocer»
  9. 9 Mañueco evita saludar a los bomberos en Zamora tras retirarle la mano uno de ellos
  10. 10

    «Los pirómanos no son los causantes de la mayor catástrofe de incendios hasta la fecha»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las hipotecas marcan su récord desde 2010 con la firma de 17 préstamos al día en Valladolid

Las hipotecas marcan su récord desde 2010 con la firma de 17 préstamos al día en Valladolid