Las hipotecas marcan su récord desde 2010 con la firma de 17 préstamos al día en Valladolid

La firma de hipotecas para la compra de una vivienda ha alcanzado durante el primer semestre de 2025 unas cifras que no se registraban en ... Valladolid desde el año 2010, en plena crisis del ladrillo, con la burbuja inmobiliaria deshinchándose y el número de préstamos hipotecarios (que alcanzó su máximo en 2007) en caída libre. Entre enero y junio de este año, se han cerrado en Valladolid 3.164 operaciones, una media de 17 al día. Hay que viajar hasta el arranque del año 2010 para encontrar una cifra más elevada (4.407).

En el primer semestre de 2011 fueron 3.100. Los datos de hipotecas para el mes de junio, publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), hablan de 506 en Valladolid. Y el dato permite ofrecer así una perspectiva de lo ocurrido durante la primera mitad del año, comparar con lo ocurrido en ejercicios anteriores y completar la radiografía del mercado de la vivienda que ya se comenzó a dibujar la semana pasada, cuando el INE publicó datos sobre la compraventa de viviendas. Hasta junio de 2025 se vendieron 3.940, frente a las 2.963 del mismo periodo de 2024. Se firmaron 3.164 hipotecas, cuando fueron 2.463 en el inicio del año pasado.

La bajada de los tipos de interés, la reactivación constructiva, la subida de precios y unos alquileres disparados han empujado a este incremento en la firma de hipotecas, que en Valladolid se sitúa (con un avance del 28,46%) ligeramente por encima de la media nacional (del 24,89%). En cabeza se coloca León, la capital donde más ha crecido la constitución de hipotecas (el 71,34%), seguido de Zamora (59,74%). Soria, por el contrario, es la única provincia donde entre enero y junio de este 2025 se firmaron menos hipotecas por viviendas que en el primer semestre de 2024 (el 4,29%).

Respecto al importe medio solicitado a la hora de sellar el préstamo, la media en Valladolid se sitúa en 66.194 euros. Aquí se ha registrado un incremento muy importante con respecto a los 39.587 euros de media que había el año pasado. En términos porcentuales, supone un avance del 67,21%. Se coloca como la novena provincia donde más aumentado esa cantidad. En términos absolutos, esos 66.194 euros de media colocan a Valladolid como la provincia número 25.

En cabeza, y a una distancia abismal, está Madrid, donde el importe medio de la hipoteca para comprar una vivienda se dispara por encima del millón de euros (1.045.012). Después vienen Barcelona (725.888), Málaga (284.601) y Valencia (212.935). Son cifras elevadísimas para una ciudad como Valladolid donde el pico se alcanzó en 2007, cuando el mercado de la vivienda estuvo completamente desbocado. Ese año se firmaron 7.207 hipotecas en el primer semestre, por un importe medio de 166.390 euros (casi cien mil euros más que ahora).

Tipos de interés

El INE completa estas cifras con otros indicadores vinculados con el mercado hipotecario y que hacen referencia al conjunto del país (sin presentarlos desglosados por provincias). Así, durante el primer semestre de 2009, el 3,1% de las hipotecas suscritas apostaron por los tipos de interés fijos (el 96,9% restantes eran con un tipo de interés variable). En este arranque de 2025, las tornas se han invertido y son mayoría el tipo fijo (67,4%) frente al variable (32,6%). El cambio de tendencia se produjo después de la pandemia. En aquel año 2009, el tipo de interés al firmar la hipoteca a tipo fijo estaba en el 6,1%. En la variable, en el 4,73%. La media de este primer semestre de 2025 es del 3,05% para el fijo y del 2,85% para el variable. Son intereses por debajo de los del inicio de 2024 (3,53 y 3,13, respectivamente).

Los precios del metro cuadrado para la vivienda tasada está en 1.391,1 euros en el conjunto de la provincia de Valladolid, según los últimos datos del Ministerio de Transportes (el 5,8% más que el año pasado y a unos niveles similares a los de 2011). En la capital, el incremento ha sido mayor, del 7,58%, al pasar de 1.490 a 1.601,5 euros el metro cuadrado.

La información sobre constituciones, cambios y cancelaciones registrales ofrecidos este miércoles por el INE se obtiene a partir de los Registros de la Propiedad del territorio nacional.