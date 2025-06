¿En qué se nos va el dinero? Gastamos más en carne que en ropa y más en Internet que en fruta

La vivienda se llevó el año pasado, de media, uno de cada tres euros del presupuesto de los hogares de Castilla y León. Abonar la ... cuota de la hipoteca o el alquiler, encender la calefacción, cumplir con la comunidad de vecinos, pagar el agua y la luz se comieron el 32,5% del dinero que una familia tiene que manejar al cabo del año, de acuerdo con la Encuesta de Presupuestos Familiares, publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En ella, se desglosa, euro a euro, en qué gastamos lo que gastamos. Y la vivienda repite como el capítulo en el que hay que hacer un mayor esfuerzo. Castilla y León se sitúa en línea con la media nacional (32,4%) y por detrás de comunidades donde tener un techo se vuelve más costoso. En cabeza está Baleares (allí hay que destinar el 37,38%), seguida por Madrid (36,4%), País Vasco (35,82%) y Cataluña (34,04%), donde se encuentran las grandes ciudades, allí donde se disparan los precios para comprar o alquilar una vivienda.

Y entonces, surge una duda: ¿cómo es posible que las familias de Castilla y León se gasten más en su casa que, por ejemplo, las de Valencia? La respuesta es sencilla, ya que en este capítulo no se incluye solo la casa como tal, sino otros gastos asociados, como la comunidad de vecinos y los suministros. Y aquí no salimos muy bien parados. El intenso frío invernal encarece el presupuesto que hay que destinar al gas o la electricidad. Así, si nos fijamos exclusivamente en el alquiler, vemos cómo Castilla y León está entre los más bajos de todo el país (junto con Extremadura, La Rioja, Asturias y Castilla-La Mancha). Pero si ya vamos a otros indicadores, la cosa se complica. Los hogares de Castilla y León son (por detrás de los de La Rioja y Navarra) los que más dinero tienen que reservar para pagar el gas y mantener caliente la vivienda.

Ese gasto del 32,5% es la media de los hogares de Castilla y León, pero se puede afinar todavía más, en función del número de personas que viven en el piso o el chalé. En los hogares de una sola persona, el esfuerzo es del 22,46%. En una lectura apresurada puede sorprender, pero hay que tener en cuenta que esta es una comunidad muy envejecida, donde gran parte de los hogares unifamiliares son de personas mayores (viudas en muchos casos) que ya tienen la vivienda pagada, por lo que ahí ya no hay que hacer un importante desembolso (en Valladolid, el 44% de las personas que viven solas tienen más de 65 años).

El mayor esfuerzo es para los hogares de dos miembros (30,24%) y aquellas familias con menores recursos tienen que reservar un porcentaje mayor para pagarse la vivienda. Por ejemplo, el 20% de los hogares con menos renta del país gastan en vivienda el 40,3%, mientras que este porcentaje baja al 28,1% entre el 20% de los hogares con más ingresos.

Esto hace que esas familias más solventes pueden destinar más porcentaje a gastos en bares, restaurantes y viajes (11,9%, frente al 6,3% de los más empobrecidos) o actividades recreativas (6,1% frente al 3%). El coste de la vivienda y su mantenimiento se ha incrementado, en todo caso, el 12,1% con respecto al año pasado, de acuerdo con este trabajo del INE, elaborado a partir de 24.000 encuestas a hogares de todo el país.

Una vez solventado el cobijo, el segundo gran gasto de las familias es el vinculado con la alimentación. Llenar la despensa y la nevera conlleva el 16,72% (casi uno de cada seis euros) y después viene el desembolso que hay que hacer en el transporte (el coche, la gasolina, el tren o el autobús), que se come el 11,16% del presupuesto anual.

Los siguientes capítulos de gasto son los que apuntan a restaurantes y hoteles (el 10,51%), así como a ocio, deporte y cultura (5,29%). Estos dos apartados son, curiosamente, los que más han incrementado su porcentaje durante el último año, algo que no ha ocurrido solo en Castilla y León, sino en el conjunto del país. ¿A qué se puede deber? Una explicación está vinculada con la inflación que se vivió en España durante los años anteriores, que obligó a hacer mayores desembolsos en alimentos y combustibles, en un momento además con los tipos de interés más altos (y las hipotecas más caras). En el momento en el que eso se ha relajado y en un contexto además de creación de empleo (más personas trabajando en el hogar), hace que se puedan destinar más recursos al ocio. Por el contrario, bajó el gasto en muebles y artículos para el hogar, así como en educación.

Lo interesante de esta estadística del INE es que permite poner la lupa en las cuentas particulares de los hogares. Y así, saber cuánto dinero (y en qué porcentaje) se destina a diferentes conceptos. Por ejemplo, gastamos más en carne (1.227 euros al año) que en ropa (918). Más en el teléfono e Internet (717) que en pan, pasta, arroz y cereales (665): Más en la factura de la luz (666) que en pescado (585) o fruta (566). Y eso que Castilla y León es la comunidad que más dinero, porcentualmente, destina a la compra de fruta. También gastamos más en peluquería y estética personal (321) que en calzado (318).

Vamos a fijarnos en la alimentación. El año pasado, los hogares de Castilla y León gastaron 5.254,16 euros (el 16,72% de su presupuesto). Fueron 2.335,83 euros por persona. ¿Cómo se repartió ese gasto?

El mayor desembolso en comida fue para la carne. El 23,35% del dinero reservado a alimentación fue para este apartado, seguido del etiquetado como pan y cereales (donde se incluyen también la pasta o el arroz). Esto se llevó el 12,67% del presupuesto en víveres (el 2,12% del total del gasto anual de un hogar). En tercera posición (el 12,35%, casi 650 euros por hogar) se encuentran la leche, huevos y lácteos (con queso y yogures). El pescado supuso el 10,78% (Galicia es quien encabeza el porcentaje de este gasto), las frutas el 10,78% (aquí lidera Castilla y León) y las legumbres, hortalizas y patatas, el 10,39% (con Aragón en primer lugar). El 6% se destinó a «otros productos alimenticios» y aquí entran comidas preparadas, alimentos para bebés, salsas, productos envasados… A estos 5.254 euros anuales en alimentación habría que sumar otros 400 en bebidas alcohólicas (donde se cuenta también el tabaco). Y hay que recordar que no se incluye ahí lo que gastamos en comida fuera del hogar, que computa en un apartado distinto, el de restaurantes y hoteles, que el año pasado se llevó el 10,51% del presupuesto (3.305 euros).

Uno de los capítulos que más se encareció el año pasado (y seguro que lo han notado sus bolsillos) es el vinculado con los seguros y servicios financieros, que pegaron un bocado de 1.107 euros a las cuentas familiares. El de coche y los ligados al transporte marcaron 508,4 euros de media (porque en muchas casas hay más de un vehículo). El del hogar implicó 272,99 euros. Y luego hay que sumar los relacionados con accidentes o funerarios, los de enfermedad y otro tipo de seguros.

Casi es mejor no pensarlo, porque si te pones a repasar dónde se te va el dinero, todo es un suma y sigue. La media dice que al año nos gastamos 274 euros en detergentes, lejías y artículos de limpieza para el hogar. Que desembolsamos 164 euros en cine, museos y Netflix (y otras plataformas de televisión). Que abonamos 279 euros en el gimnasio y las actividades extraescolares. O que hay que gastar 485 euros en aparatos de cuidado personal (gafas, lentillas, implantes dentales, audífonos…). Todo estos datos, claro, son una media. Hay hogares donde no se gastan ni un euro en gimnasios y otros donde no se fuma, pero la radiografía se fija en un listado prefijado de conceptos (consesuados con Eurostat, el instituto europeo de estadística) que se cruzan con las respuestas de esos 24.000 hogares entrevistados en España. Y así, podemos ver cómo en Castilla y León gastamos más en juegos de azar (117 euros al año) que en joyas (69) y más en cerveza (76) que en vino (62).

Este es un listado con los principales conceptos de gasto de los hogares en la comunidad.

El gasto medio por persona en Castilla y León fue de 13.974 euros, ligeramente por encima de la media nacional (13.626). En cabeza se sitúan los vecinos del País Vasco (gastan 15.504 euros), seguidos por Madrid (15.108) y Cataluña (14.746). Los menores desembolsos medios se dan en Extremadura (11.398) y Andalucía (11.865).