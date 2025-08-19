El AVE a Santander sin parada en Segovia desata la indignación entre los usuarios

El anuncio de nuevas frecuencias de trenes de alta velocidad por parte de Renfe no siempre es una buena noticia para los usuarios segovianos. Hace ... poco más de un mes perdieron la conexión directa con la mayoría de estaciones de Galicia debido a la reestructuración de la oferta comercial y ahora se enfrentan a la inexistencia de paradas en la provincia de los nuevos servicios de AVE con destino Santander. Es un hecho que ha despertado gran indignación entre los viajeros, ya que se trata de un inconveniente que se suma al listado de problemas por el desequilibrio entre las plazas disponibles y su demanda.

Renfe ha puesto en marcha recientemente dos nuevas circulaciones de trenes Intercity que conectan Madrid y Santander, una por cada sentido, que se sumarán a los trayectos existentes entre ambas ciudades. Esto significa que los vecinos en estas urbes contarán con dos nuevas opciones para viajar los viernes y los domingos, lo que también beneficiará a otros municipios en los que se ha previsto parada. No obstante, Segovia no aparece entre los afortunados.

Actualmente solo hay una alternativa diaria de ida y otra de vuelta que permite la conexión directa de Segovia con Santander

Estos servicios recogerán viajeros en Valladolid, Palencia, Torrelavega y Reinosa. El padrón de estas dos últimas localidades cántabras es igual e incluso inferior al de Segovia, de ahí que los viajeros de la provincia hayan reclamado una parada en la provincia. «Entiendo que pusieran un tren directo desde Madrid a Santander por la gran demanda, pero en el momento en que hace paradas, ¿por qué los demás sí y nosotros no? No tiene ninguna explicación, tenemos el mismo derecho que el resto en poder utilizar los refuerzos», considera la presidenta y portavoz de la Asociación de Usuarios de AVE de Segovia, Sylvia García.

Actualmente solo hay una alternativa diaria de ida y otra de vuelta que permite la conexión directa de Segovia con la capital de la región cántabra, ya que en el resto de los servicios es necesario hacer trasbordo en Madrid o Valladolid, según indica la página web de Renfe. Todo ello cuando es un destino muy solicitado por segovianos que hace escapadas durante el fin de semana: «Santander es la playa más cercana que tenemos desde aquí», remarca García. «Quizá a una persona joven no le importa tener que coger varios trenes, pero a una persona mayor al final se le complica y decide no ir», especifica.

«Indefensión total»

La coincidencia temporal de este anuncio con el recorte de los AVE hacia Galicia -que afecta a Segovia, Medina del Campo y Sanabria- ha agravado el malestar que predomina entre buena parte de los viajeros recurrentes de la provincia. En este caso, la reconfiguración de trenes de alta velocidad a principios de julio supuso la supresión de hasta ocho alternativas de ida y vuelta para viajar a Vigo, Pontevedra, Lugo y Ferrol. Ahora es necesario efectuar un enlace en otra estación para llegar a estos destinos. «Es una indefensión total», insiste García. Se trata de un asunto que incluso ha sido elevado a la Comisión Europea para estudiar una posible vulneración de derechos de los ciudadanos.

«Es algo que nos afecta, contamos con menos frecuencias en una línea que ya está de por sí saturada», lamenta la Asociación de Usuarios de AVE de Segovia. Con ello se refiere al corredor de Avant Madrid-Segovia-Valladolid, considerado un servicio público obligatorio, por lo que cuenta con tarifas más económicas y unos horarios adaptados a pasajeros recurrentes

Renfe justificó la modificación de los trayectos con destino Galicia y la eliminación de paradas en estaciones intermedias por razones de «sostenibilidad económica», pues perseguía reducir tiempos de viaje y hacer más atractivo el servicio. También insistió en que el 41% de la oferta comercial que pasaba por Segovia-Guiomar seguía contemplando parada, pero la agrupación de afectados insistió en la importancia de mantener las prestaciones existentes debido a la alta demanda: «Perder frecuencias no es una opción».

Más alternativas

La necesidad de disponer de más horarios y convoyes, sobre todo para viajar a Madrid, es una petición histórica de la asociación provincial de usuarios de AVE. «Al no haber suficientes plazas de Avant, algunas personas hacían uso de estos trenes para poder regresar a casa cuando todo estaba lleno», destaca la presidenta. Por este motivo, los segovianos critican que Renfe no haya contemplado a su vez una parada en Segovia de los nuevos AVE en dirección Santander, una decisión que perjudica a las personas que se desplazan a Cantabria con frecuencia pero también a aquellos que usan esta línea para poder volver a sus hogares cuando no quedan plazas disponibles en otros trenes.

Los usuarios hacían uso de servicios hacia Galicia y Cantabria cuando no quedaban plazas disponibles en trenes Avant

«Al final se van sumando frecuencias que se pierden o no paran aquí», lamenta García. La portavoz de los usuarios segovianos hace referencia a su vez a los trayectos con salida desde Madrid a las 14:40, 17:30 y 20:40 horas que fueron eliminados «provisionalmente» y no se han vuelto a reponer aun con el paso de los meses. Todo ello cuando el primero de estos trenes está muy solicitado por los trabajadores con reducción de jornada o estudiantes. «Su supresión ha hecho mucho daño», advierte.

Los viajeros ven una alternativa para resolver este inconveniente en un Avlo, la división de bajo coste de Renfe, que conecta Murcia con Valladolid y que, por el momento, no hace parada en Segovia. Es una opción económica que permitiría a muchos usuarios afrontar la pérdida de la frecuencia de Avant. La compañía ferroviaria ha descartado esta propuesta por «condicionantes técnicos, dado que el tiempo de la rotación en Valladolid está muy ajustado». «Al final vemos que nadie pelea por nosotros; parece que a Renfe le molestamos a pesar de los miles de viajeros que aportamos siempre a la línea», concluye.