Un tren de alta velocidad a su paso por una de las vías de Segovia-Guiomar. Antonio de Torre

El AVE a Santander sin parada en Segovia desata la indignación entre los usuarios

Los nuevos servicios de refuerzo tienen su origen en Madrid y recogen viajeros en Valladolid, Palencia, Reinosa y Torrelavega

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Martes, 19 de agosto 2025, 07:49

El anuncio de nuevas frecuencias de trenes de alta velocidad por parte de Renfe no siempre es una buena noticia para los usuarios segovianos. Hace ... poco más de un mes perdieron la conexión directa con la mayoría de estaciones de Galicia debido a la reestructuración de la oferta comercial y ahora se enfrentan a la inexistencia de paradas en la provincia de los nuevos servicios de AVE con destino Santander. Es un hecho que ha despertado gran indignación entre los viajeros, ya que se trata de un inconveniente que se suma al listado de problemas por el desequilibrio entre las plazas disponibles y su demanda.

