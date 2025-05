Los usuarios del AVE han reunido ya 3.000 firmas contra la supresión de frecuencias La concentración prevista para el día 1 tendrá lugar en la Plaza Mayor, no en el Azoguejo, como estaba previsto

«Los segovianos no podemos ser ciudadanos de segunda, donde veamos pasar los trenes sin que paren; un tren que no para es un tren ... que no existe», argumenta la Asociación Usuarios AVE Segovia en su campaña contra la decisión de Renfe de reducir un 27% las plazas comerciales en la línea de alta velocidad que conecta la ciudad con Madrid y otros destinos. Esta medida, que entrará en vigor el 9 de junio, ha desatado una oleada de indignación entre los usuarios y movilizado a la sociedad segoviana, que ve en el tren de alta velocidad una infraestructura vital para su desarrollo económico, social y demográfico.

«Vivimos en una tierra sin apenas industria, con algunas carencias en especialidades médicas, con escasa variedad de grados universitarios, pero estamos muy bien conectados con otros territorios que sí lo tienen», explica Sylvia García, portavoz de la Asociación AVE Segovia. Esta conexión permite a los segovianos mantener su proyección profesional y a los estudiantes acceder a estudios superiores sin renunciar a residir en su ciudad, factor clave para combatir la despoblación en una región que forma parte de la llamada 'España vaciada'. La reducción de frecuencias amenaza este equilibrio, según los usuarios. «El tren de alta velocidad es la única infraestructura que tiene y va a tener Segovia y forma parte de nuestro día a día. No podemos permitir una pérdida de frecuencias, ni nuestra conexión con el resto de España. Esta tierra vive del turismo, que es el sector donde más puestos de trabajo se generan», subraya García. La supresión de plazas no solo afecta a los trabajadores y estudiantes, sino también al sector turístico, pilar económico de la provincia. Además, la decisión de Renfe elimina la conexión directa de Segovia con Galicia y obliga a los viajeros a hacer transbordo en Madrid, lo que complica los desplazamientos. La Asociación AVE Segovia lleva más de cinco años reclamando un incremento de plazas y frecuencias en una línea que describe como «tensionada», con billetes agotados semanas antes. «Hace un año nos redujeron dos frecuencias de salida desde Madrid, a las 14:40 y las 17:30, y no han sido repuestas. No hay opciones para volver a casa entre las 13:00 y las 15:40». Esta situación ha llevado a la plataforma a intensificar sus acciones, con una recogida de firmas en Change.org que desde el domingo ha superado ya con creces las 3.000 firmas verificadas. En la Plaza Mayor La campaña cuenta con el respaldo de instituciones como la Federación Empresarial Segoviana (Fes), la Cámara de Comercio, Hotuse, Asetra y las universidades de Segovia, que están distribuyendo formularios para recoger firmas físicas entre sus asociados. Además, los usuarios están recolectando apoyos en los propios trenes. «Todos podrán entregarse el día 1, en la concentración que Ave Segovia ha organizado en la Plaza Mayor para protestar contra la supresión de frecuencias», señala García. Aunque en un principio se había convocado en el Azoguejo, la celebración de una prueba deportiva en este lugar obliga a cambiar la ubicación a la Plaza Mayor. La cita está programada para el domingo 1 de junio, a las 12:00, bajo el lema 'Por el futuro de Segovia, más paradas de tren'. «Solo esperamos que todo aquel que pueda acuda con toda la familia. Si no nos movemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y para los que han reclamado siempre una manifestación, es una oportunidad», anima la portavoz. Noticia relacionada Mazarías escribe una carta al ministro Puente: «Segovia no es una ciudad de segunda» La reducción de frecuencias, justificada por Renfe para mejorar la eficiencia de la línea Madrid-Galicia, ha generado críticas desde diversos sectores. Políticos, asociaciones y ciudadanos coinciden en que la medida perjudica la cohesión territorial y agrava la despoblación en áreas rurales como Segovia. «Esos jóvenes que han decidido 'apuntarse al tren' comienzan a crear ese arraigo tan importante que nos ha hecho, por primera vez en décadas, ganar en población y, sobre todo, no perder nuestros talentos», destaca la Asociación AVE Segovia. La plataforma insiste en que el tren es un medio de transporte y un pilar para el crecimiento demográfico y la retención de talento en la provincia.

