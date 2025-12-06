«Es una alegría dar un premio así, que vean que en Pajarillos también pasan cosas buenas»

E. Esteban Valladolid Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:34 Comenta Compartir

«Es una alegría enorme dar un premio así, que la gente vea que en Pajarillos también pasan cosas buenas», dice, visiblemente emocionado, José Miguel Martín instantes después de conocer que su quiosco, ubicado en Valladolid capital, ha repartido parte del primer premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución, celebrado este sábado. Admite que aún «es pronto» para saber cuál es la cantidad exacta de décimos que han vendido -el primer premio está dotado con 130.000 euros al boleto, 1,3 millones al número-, si bien se muestra «orgulloso y satisfecho» de poder llevar la suerte al barrio.

«Estoy muy feliz, no voy a ocultarlo; es una alegría tremenda tanto para el ganador como para nosotros, que al final somos los que lo vendemos y llevamos la suerte», apunta este lotero, al frente del despacho ubicado en el número 27 de la calle Villabáñez. Considera, asimismo, que este premio puede suponer un impulso de cara a las ventas de décimos para los sorteos del 22 de diciembre y del Niño.

No es la primera vez que reparten un premio de lotería de estas características, pero asegura que «siempre hace ilusión». «Hemos dado 200.000 euros de la Bonoloto, el año pasado un quinto premio de Navidad... Hemos dado varios, pero cada vez es como si fuera la primera», sostiene Martín, al tiempo que reconoce que no tiene «ni idea» de quién o quiénes han sido los afortunados.

También en Segovia

«Ojalá se haya quedado en el barrio, pero al estar enfrente de la oficina de empleo por aquí viene mucha gente de paso, así que la verdad es que no tenemos ni idea. En cualquier caso, es una alegría para el que le haya tocado y para nosotros», continúa este lotero, quien por el momento no puede precisar cuántos décimos del 94703 ha vendido «al ser un número aleatorio».

El primer premio también ha caído en la localidad segoviana de Torrecaballeros y en Tarancón (Cuenca); Mercalaspalmas, en Las Palmas; El Medano, en Santa Cruz de Tenerife; Sevilla; y Cadrete (Zaragoza).

Temas

Loterías y Apuestas del Estado