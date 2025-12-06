El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La administración que ha repartido parte del premio, en la calle Villabáñez de Valladolid. El Norte

La Lotería de la Constitución deja parte del primer premio en Valladolid

El número premiado, con 130.000 euros por décimo, ha regado también el municipio segoviano de Torrecaballeros

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:16

El sorteo extraordinario del 'Día de la Constitución' ha dejado este sábado festivo parte del primer premio en Valladolid. El número ganador ha sido el 94.703, con una cantidad de 130.000 euros por cada décimo apreciado. En la capital, la administración de la calle Villabáñez, esquina con Tordo, ha sido el despacho que ha repartido parte de este primer premio, que también ha dejado décimos ganadores en otro punto de la comunidad, en el municipio segoviano de Torrecaballeros.

El número ganador ha estado repartido a nivel nacional y también se ha vendido en Tarancón (Cuenca); en Mercalaspalmas, en Las Palmas; El Medano, en Santa Cruz de Tenerife; en Sevilla; y en el municipio zaragozano de Cadrete. Por su parte, el segundo premio del sorteo extraordinario ha caído en el número 67.906, y se ha repartido entre Llinars del Vallès, Barcelona; Bailén, en Jaén; Salt, en la provincia de Gerona; Tuineje, en Las Palmas; Bormujos, en Sevilla; y en Pontevedra.

