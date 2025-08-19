La demora media en trenes Avant afectados por retrasos supera ya los diez minutos

Los retrasos en los trenes de alta velocidad, motivados principalmente por incidencias o averías en la prestación del servicio, han estado presentes en una buena ... parte de los trayectos que los segovianos han realizado diariamente en las últimas semanas. El tiempo medio de demora de aquellos convoyes que se han visto afectados algún tipo de inconveniente ha batido récord en julio al superar los diez minutos. Son casi dos minutos más que a principios de año y, desde febrero, la puntualidad ha sufrido un empeoramiento.

Si bien es cierto que una mínima parte de las circulaciones de trenes Avant -aproximadamente el 20%- han experimentado algún tipo de retraso, el porcentaje de trayectos que han sufrido importantes demoras, superiores a la media hora, ha aumentado en hasta dos puntos en solo un mes. Así lo confirma el último informe de puntualidad de servicios publicado por Renfe y relativo al mes de julio, que analiza los tiempos de viaje de más de 4.000 desplazamientos, entre los que se encuentran los que conectan Segovia con Madrid y Valladolid.

El 98,9% de los trenes Avant llegó con menos de una hora de retraso, que es el tiempo límite para recibir una indemnización del cien por cien del billete

El 83% de los trenes llegó con menos de cinco minutos de retraso; en el 94% de los casos, la demora fue inferior a los 15 minutos; en el 97,2%, se registró menos de media hora; y el 98,9% llegó con un retraso inferior a 60 minutos, que es el tiempo límite para recibir una devolución del cien por cien del billete tras la reciente ampliación de los plazos.

Son muchos los segovianos que han tenido que lidiar con el «caos ferroviario» que se ha sucedido con cierta frecuencia debido a problemas en la línea a lo largo del verano. Así lo reflejan decenas de mensajes en redes sociales y en un grupo de mensajería instantánea donde los usuarios lanzan avisos sobre incidencias. «Los retrasos se siguen acumulando en Chamartín, debido a las obras, pues presenta muchísima afluencia de viajeros», especifica la presidenta de la Asociación de Usuarios de AVE en Segovia. Y hay temor por lo que puede pasar en septiembre. «Vamos a ir a peor, está claro, pues vemos que cada vez hay más personas que se presentan y comentan que van a empezar a utilizar el tren a partir de septiembre», advierte.

La vuelta a la rutina preocupa. «No sabemos lo que nos vamos a encontrar», asevera. García insiste en la escasez de frecuencias, la limitación de plazas y la falta de adaptación de la infraestructura de Segovia-Guiomar a la demanda actual. El aparcamiento que rodea la estación, que cuenta con al menos dos centenares de personas en lista de espera, ha habilitado 26 plazas para recarga de vehículos eléctricos en la zona más próxima a la sierra. «Eso ha provocado que los que estacionamos en ese parking tengamos que irnos todavía más lejos para dejar el coche cuando esas plazas, a día de hoy, están inutilizadas; nos parece una ubicación muy desfavorable», especifica la portavoz de los usuarios segovianos.

El aparcamiento provisional de tierra, que iba a estar disponible hace casi un año, sigue a expensas de dar los últimos pasos en la tramitación. El Ayuntamiento de Segovia tenía cerrados en julio los acuerdos con los propietarios de los terrenos en cuestión y la Diputación Provincial, pero faltaba la firma. «Siempre estamos esperando el último papel que sigue sin llegar, por lo que no se termina de solucionar», comenta García. También queda pendiente la ejecución del nuevo parking, que la presidenta de la Asociación de Usuarios de AVE en Segovia traslada a mediados de 2026, así como los diferentes viales propuestos para sumar alternativas de acceso a la estación. «Al fin y al cabo, seguimos con los mismos problemas que teníamos antes de irnos de vacaciones», lamenta.