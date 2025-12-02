Repunta el paro en Segovia con la mayor caída de la contratación indefinida de España

Noviembre suele ser un mes adverso para la creación de empleo. Este periodo del año se sitúa entre una agotada temporada de verano y el ... preámbulo de la campaña de Navidad, sobre todo en el sector con más peso en la balanza productiva y económica de la provincia como es el de los servicios. Hostelería y turismo han exprimido sus meses estivales y ahora están en el 'impasse' de espera al empujón consumista de las próximas semanas con las que se despide 2025 y se da la bienvenida a 2026. El penúltimo mes del presente curso echó el cierre con 4.691 personas inscritas para encontrar un contrato. Son 110 más que con los que arrió el telón octubre, lo que representa un repunte del 2,4% en la cifra de parados, según los datos que ha hecho públicos este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este panorama tiene su razón de ser en un descenso notable de las incorporaciones laborales que se firmaron en noviembre con respecto al mes anterior. Las 3.801 contrataciones que se suscribieron en Segovia son 1.911 menos que los que se rubricaron un mes antes. El descenso es superior al 33%, en términos relativos. Solo una vecina de la comunidad autónoma experimenta un hundimiento mayor con respecto a octubre. Es Ávila, con un descenso por encima del 36%.

Este retroceso se acusa también en la evolución interanual. Segovia contabilizó, tras la bajada de persiana de noviembre, 282 contratos menos que doce meses atrás, lo que significa una bajada de casi el 7%.

Al acercar la lupa a los números que ha presentado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el análisis descubre cómo el recorte de relaciones laborales firmadas entre empleadores y trabajadores es más destacado en el caso de las indefinidas. La provincia es la que arroja una caída más importante en el conjunto del país si se comparan las contrataciones fijas suscritas en noviembre con las del mes anterior.

De las 3.801 oficializadas, 1.502 fueron para puestos con carácter indefinido o reconversiones de empleos temporales en fijos. En un mes, la reducción es del 48%, lo que equivale a decir que se han rubricado 1.388 colocaciones menos que en octubre. Ninguna provincia ha retrocedido tanto en la contratación indefinida en España durante el reciente noviembre.

A pesar de ese paso atrás, la comparación interanual arroja un saldo positivo de 158 contratos, lo que supone un aumento del 11,7%, lo que sitúa Segovia entre los diez mercados de trabajo del país con mejor evolución de un año a otro en lo que a la contratación indefinida se refiere.

Pero todavía se notan, y no poco, los efectos de la estacionalidad sobre los movimientos laborales. Siete de cada diez vínculos entre empleadores y trabajadores siguen siendo temporales, como se deduce de los datos facilitados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El resquicio positivo es que Segovia es la segunda provincia de España donde más ha bajado durante los últimos doce meses la contratación provisional, tan criticada por los sindicatos en la mayoría de los casos por ser sinónimo de precariedad.

Por sectores, servicios acapara una vez más los mayores movimientos del mercado laboral por el volumen de actividad que genera. Para lo bueno, porque concentra la mayoría de los puestos de trabajo activos en la provincia; pero también para lo malo, ya que es donde más aumenta el paro cada vez que hay repunte del desempleo. En noviembre, las estadísticas del Gobierno de la nación reflejan que el 85% de las personas que se han dado de alta el último mes como demandantes de un contrato pertenecen a este segmento, en el que se encuadran la hostelería, el turismo y el comercio, entre otros.

Más lejos quedan la industria, que 'aporta' nueve nuevos desempleados a la bolsa de 110 con los que se despidió noviembre; agricultura y construcción suman ocho y dos desocupados, respectivamente.

A pesar el retroceso, si se echa la vista un año atrás, la evolución es positiva. Segovia ha logrado a lo largo del recorrido por los últimos doce meses reducir la cantidad de personas paradas en un 6,7%. En términos absolutos, son 338 demandantes menos apuntados en las oficinas a la búsqueda de una colocación. Es decir, que cada 24 horas, durante el último año, un desempleado se da de baja del Ecyl al haber encontrado un empleo.