Trabajador de la construcción, sector que en noviembre sumó dos parados en la provincia. De Torre
Segovia

Repunta el paro en Segovia con la mayor caída de la contratación indefinida de España

Noviembre acaba con 4.691 personas en busca de un empleo en la provincia, lo que supone una subida del 2,4%

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:53

Comenta

Noviembre suele ser un mes adverso para la creación de empleo. Este periodo del año se sitúa entre una agotada temporada de verano y el ... preámbulo de la campaña de Navidad, sobre todo en el sector con más peso en la balanza productiva y económica de la provincia como es el de los servicios. Hostelería y turismo han exprimido sus meses estivales y ahora están en el 'impasse' de espera al empujón consumista de las próximas semanas con las que se despide 2025 y se da la bienvenida a 2026. El penúltimo mes del presente curso echó el cierre con 4.691 personas inscritas para encontrar un contrato. Son 110 más que con los que arrió el telón octubre, lo que representa un repunte del 2,4% en la cifra de parados, según los datos que ha hecho públicos este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Te puede interesar

