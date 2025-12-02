El desempleo crece en Castilla y León un 1,03% en noviembre En la comparativa interanual, el paro baja un 4,8%, por debajo del 6,23% de la media para el conjunto de las autonomías

Castilla y León cerró el mes de noviembre con 101.603 parados registrados, lo que supone un aumento en 1.035 personas, con un avance del 1,03% respecto a octubre, frente a un descenso en el conjunto nacional del 0,77%, hasta los 2.424.961 desempleados.

Los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, indican que Castilla y León fue la segunda autonomía con un aumento relativo mayor de paro en noviembre, solo por detrás del Islas Baleares, donde el desempleo se disparó un 9,15%. Con todo, Castilla y León redujo sus listas de parados en 5.125 personas en la comparación interanual, con una rebaja porcentual del 4,8%, aunque peor también que la media para el conjunto de las autonomías del menos 6,23%.

Las listas de paro contabilizaron en el undécimo mes del año 40.469 parados y 61.134 desempleadas, que suponen subidas mensuales del 2,24 para los hombres y del 0,24% para las mujeres. En relación al mismo mes del año pasado, el desempleo masculino descendió un 5,08%, y el femenino, un 4,61%.

En cuanto a los grupos de edad, cabe destacar que en noviembre había en la comunidad, 8.525 parados menos de 25 años, que representan un reducción del 0,42% respecto al dato de octubre, y del 2,57% en comparación al mismo mes de 2024. Por lo que se refiere a los mayores de 25 años, se registraron en noviembre 93.078 parados, un 1,16% más que en octubre, pero un 5% menos que un año antes.

Por sectores productivos, y en relación al mes anterior, el paro solo descendió en el colectivo de sin empleo anterior un 0,17%, hasta los 9.925 desempleados. Por el contrario, aumentó más en la agricultura, un 1,62%, con 4.087 parados; seguido el primario, por la construcción, un 1,34%, con 5.742; los servicios, un 1,21%, con 73.690; y la industria, un 0,36%, con 8.159.

En relación a 2024, el paro se redujo en todos los sectores, con especial intensidad en el colectivo de sin empleo anterior, un 10,31%; la construcción, un 8,99%; y la agricultura, un 8,26%. Asimismo se contrajo un 3,83% en los servicios, y un 1,43% en la industria.

Por provincias

Por provincias y en relación a octubre, el desempleo descendió solo en Salamanca, un 0,35%, hasta los 16.172. Por el contrario, creció más en Soria, un 3,24%, hasta los 2.583 desempleados, seguida por León, un 2,6%, con 20.615; Segovia, un 2,4%, con 4.691; Zamora, un 2,17%, con 8.227; un 1,46% en Ávila, con 8.357; un 0,32% en Valladolid, con 21.513; y un 0,11% en Burgos, con 13.295. En Palencia, su número permaneció estable en 6.150.

En relación a noviembre de 2024, el paro se redujo en todas las provincias, un 7,2% en Salamanca; un 6,72% en Segovia; un 6,58% en Zamora; un 6,51% en Soria; un 5,8% en Burgos; un 5% en León; un 3,88% en Ávila; un 2,36% en Valladolid, y un 0,21% en Palencia.