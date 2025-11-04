Valladolid crea empleo en octubre, pero insuficiente para hacer descender el paro La provincia gana 1.557 afiliados a la Seguridad Social en un mes en el que el desempleo repuntó en 488 personas, hasta un total de 21.445

Ángel Blanco Escalona Valladolid Martes, 4 de noviembre 2025, 18:56 | Actualizado 19:20h.

No fue malo el mes pasado para el mercado laboral vallisoletano si se tiene en cuenta que terminó con una ganancia de afiliados a la Seguridad Social de 1.557 personas, gracias sobre todo a las contrataciones del sistema educativo y, en segundo plano, a las actividades recreativas, de ocio y entretenimiento. Tampoco fue un octubre tan bueno como para que el empleo creado hiciera bajar el paro, de manera que la lista de los registrados en el SEPE / Ecyl se incrementó en 488 personas. Balance agridulce, así pues, el del décimo mes del año, marcado en el caso de Valladolid por el arranque al completo del curso académico, los preparativos de Halloween y la Seminci.

La provincia registra, según los datos del Ministerio de Trabajo, 21.445 personas desempleadas, que suponen un repunte del 2,33% con respecto a septiembre (inferior al 2,60% autonómico, pero mayor que el 0,91% nacional). En la comparación con el mismo mes del año pasado, el descenso del paro es de 625 personas (2,83%, más moderado que el 4,58% regional y el 6,08% del conjunto del país).

Del total de personas sin empleo inscritas en las oficinas de búsqueda, 8.294 son hombres y 13.151, mujeres, es decir un 40/60.

El paro aumentó en el sector agroganadero (128, hasta una suma de 1.104 personas), en la industria (38, hasta 1.797) y en los servicios (323, hasta 15.112). En la construcción se mantuvo invariable (0 y se quedó en 1.109), mientras que en el colectivo sin empleo anterior descendió en una persona, para totalizar 2.323.

El número medio de afiliaciones al Sistema de la Seguridad Social en Valladolid en el mes de octubre de 2025 se situó en 236.212, lo que representa un aumento del 0,66%, superior tanto al de la comunidad (0,40%) como al de toda España, por los pelos (0,65%). Tiene la provincia hoy 2.918 cotizantes más que hace doce meses (1,25% de subida anual, frente al 1,42% regional y el 2,38% estatal). Del total de afiliados, 201.963 pertenecen al Régimen General de asalariados mientras que 34.250 son trabajadores por cuenta propia del RETA. La cifra de autónomos se vio incrementada en 54 unidades el mes pasado, lo que no quita para que haya en la actualidad 153 menos que en octubre de 2024.

Ganó Valladolid en el mes recién terminado 1.983 empleos en el sector de la educación;565 en el de las actividades recreativas, de ocio y entretenimiento; 164 en las profesionales, científicas y técnicas y 116 en el sector de la construcción.

Tiraron para abajo la agricultura (475 menos); las actividades administrativas y los servicios auxiliares (353); el comercio (267) y el sector sociosanitario (194).

Castilla y León lidera la subida del paro

El número de desempleados se elevó en octubre en Castilla y León en 2.545 personas, lo que supone un incremento del 2,6% sobre el mes de septiembre, hasta un total de 100.568 parados, y la mayor subida entre las autonomías. El paro subió en las 17 comunidades autónomas, con las mayores subidas en cifras absolutas en por Castilla y León, Andalucía (2.535) y Cataluña (2.423). En términos interanuales, el desempleo registra una caída en la comunidad del 4,58%, con un total de 4.823 castellanos y leoneses que abandonaron las listas del paro.

El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 4.016 personas respecto a septiembre, por lo que la comunidad vuelve a superar el millón de cotizantes (1.003.144).

Desde UGT Castilla y León deploraron el mal dato del paro regional de octubre y advirtieron de que el mercado laboral en la comunidad sigue marcado por la temporalidad, ya que el 60% de los contratos son temporales y la mayoría recae en las mujeres que también soportan la precariedad no deseada. En CC OO vieron el vaso medio lleno, miraron al dato interanual y consideraron «muy positiva» la evolución del mercado laboral hasta el punto de ver posible alcanzar el pleno empleo en un futuro no lejano. Eso sí, el sindicato exigió a la patronal «buenas remuneraciones salariales, que permitan al conjunto de la clase trabajadora llegar a fin de mes».

Por su parte, CEOE Castilla y León aseguró que las cifras del desempleo del mes de octubre constatan que «las empresas siguen enfrentándose a importantes desafíos». «La inestabilidad regulatoria, junto a los costes empresariales, frena su crecimiento y, por ende, la creación de empleo».