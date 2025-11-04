Castilla y León lidera la subida del desempleo en octubre con 2.545 parados más En la Comunidad se incrementó un 2,60%, frente al alza del 0,91 del conjunto del país

El Norte Valladolid Martes, 4 de noviembre 2025, 09:47 | Actualizado 09:54h. Comenta Compartir

El número de desempleados se incrementó en octubre en Castilla y León en 2.545 personas, lo que supone un incremento del 2,60 por ciento sobre el mes de septiembre, hasta un total de 100.568 personas. El comportamiento de la Comunidad fue peor que el registrado a nivel nacional, donde el paro total registrado se situó en 2.443.766, tras una subida del 0,91 por ciento, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y recogidos por Ical.

Por el contrario, en términos interanuales desempleo registró una caída en la Comunidad del 4,58 por ciento, dado que en los últimos 12 meses un total de 4.823 castellanos y leoneses abandonaron las listas del paro. A nivel nacional y respecto a septiembre de 2024, el paro cayó en 158.266 personas, lo que supone un 6,06 por ciento menos de desempleo.

El paro registrado en octubre sube en las 17 comunidades autónomas. Las mayores subidas en cifras absolutas están encabezadas por Castilla y León (2.545), Andalucía (2.535) y Cataluña (2.423).

Por sexos, en la comparación mensual, a finales de octubre había en la Comunidad, 39.581 desempleados y 60.987 paradas, con aumentos del 2,5 y 2,66 por ciento, respectivamente. En relación al año anterior por las mismas fechas, el paro masculino se redujo un 6,88 por ciento; y le femenino, un 5,56 por ciento, como recoge Ical.

Un análisis por grupos de edad revela que en el mes de estudio había 8561 parados menores de 25 años, y 92.007 mayores de esa edad, con subidas del 6,12 y 0,54 por ciento, respecto a septiembre. En la comparación interanual, el colectivo de jóvenes redujo su desempleo un 3,34 por ciento, y el de mayores de 25, un 6,31 por ciento.

Por sectores y en la comparación mensual, el paro bajó solo en la construcción (5.666), un0,61 por ciento; y en el colectivo de sin empleo anterior (9.942), un 0,73 por ciento. Por el contrario, se disparó en la agricultura (4.022), un 12,95 por ciento; y avanzó en los servicios (72.808), un 2,84 por ciento; y en la industria (8.130), un 2,24 por ciento. En relación a octubre de 2024, el paro menguó en todos los sectores productivos, en el primario, un 12,41 por ciento; en la construcción, un 11,67 por ciento; en la industria, un 7,15 por ciento; en los servicios, un 5,21 por ciento; y en el colectivo de sin empleo anterior, un 5,16 por ciento.

Provincias

Por provincias, se registraron subidas en todas. El mayor incremento, con un 4, 28 por ciento, correspondió a Burgos, que dejó la cifra total en 13.280, por delante de Segovia, con un 4 por ciento (4.581). Por el contrario, en León (20.092 parados) la subida fue del 1,59 por ciento ; en Salamanca (16.229) del 1,72 por ciento y en Zamora (8.052) del 1,77 por ciento. En Ávila (8.237) la subida fue del 3,66 por ciento ; en Palencia (6.150) del 3,73 por ciento ; en Soria (2.502) del 3,86 por ciento , y en Valladolid (21.416) del 2,33 por ciento.