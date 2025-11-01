La tasa de paro masculino de Segovia es la más baja de España

El acceso a un puesto de trabajo es aún un cuestión de hombres en la provincia de Segovia. La reclamada igualdad de oportunidades no ... llega. No se ve. La discriminación en la que se mueve el mercado laboral en función del sexo tiene su reflejo en las estadísticas oficiales. Si se atiende a la última Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre de este año, la tasa de paro entre las mujeres es cuatro veces mayor que la que presenta la población masculina. Estos datos, publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ponen de manifiesto la brecha de género existente. Esa ausente equidad en la empleabilidad afea y ensombrece el hito que aúpa a la provincia a la cabeza de España al ser el territorio con la tasa de paro masculina más baja de todo el país.

El informe que define a través de números cuál ha sido el comportamiento que ha tenido el mercado laboral entre los pasados meses de julio y septiembre, ambos incluidos, deja la cifra de ciudadanos que están inscritos en las oficinas de empleo para conseguir una colocación en 4.300 personas. De ellas, 900 son hombres y el resto, mujeres que aspiran a un contrato. Esto quiere decir que hay 3.400 segovianas en edad de trabajar, que tienen 16 años o más, y que además están se encuentran inmersas en la búsqueda activa de un empleo.

En cuanto a la tasa de paro, el cómputo global de la provincia, teniendo en cuenta la suma de los dos sexos, se sitúa en el tercer trimestre del presente curso en el 5,46%. Es la más baja de toda la comunidad autónoma. Mejor que la que arrojan otros territorios con una diversificación más rica de sus economía productivas y no tan dependientes de un solo sector, como son los servicios en Segovia. A distancia le siguen Ávila, Burgos, Palencia y Salamanca, las cuatro vecinas con tasas por encima del 7%.

Brecha salarial

Si se abre el compás geográfico del análisis, la provincia se alza como la segunda de España con la menor tasa de parados. Solo Lugo puede presumir de un índice más bajo de desempleados que están dispuestos para trabajar, con un 4,72%.

Al diferenciar por sexos, las estadísticas recabadas a lo largo del tercer trimestre del año que encara ahora su recta final aúpan Segovia a lo más alto de la clasificación nacional al ser la provincia del país que registra la tasa de paro masculina más baja. El 2,12% del que dan cuenta los datos del Instituto Nacional de Estadística la convierten en la provincia España donde menos hombres en edad de trabajar están apuntados en las oficinas públicas de empleo como demandantes de una ocupación.

Harina de otro costal es la perspectiva que ofrece la lectura en clave femenina. Esa tasa de paro crece y se cuadruplica hasta el 9,40%, según la EPA más reciente. En la propia comunidad autónoma hay otros territorios vecinos con mejores proporciones de mujeres trabajadoras. Son los casos de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca y Soria, que presentan unos índices del 5,26%, 7,65%, 8,04%, 8,46% y del 8,88%, respectivamente. La mayor tasa de paro femenino en la región se localiza en Valladolid, con un 13,58%.

A la espera del comportamiento del mercado laboral durante este mes de octubre que toca a su fin, la brecha entre sexos también tiene su reflejo entre las personas que cuentan con una ocupación y su correspondiente nómina. La tasa que mide el porcentaje de ciudadanos que están trabajando y que cobran una retribución por ello sobre el total de la población de más 16 años capacitada para estar dada de alta en un empleo arroja que el prácticamente el 63% de los hombres están en activo. En la provincia, este contingente asciende a 42.100 personas. Mientras tanto, la EPA del tercer trimestre del presente año reduce la cifra de mujeres empleadas a 33.100, nueve mil menos, lo que equivale a una tasa de actividad entre las trabajadoras del 53,47%, en torno a diez puntos inferior a la masculina.

La desigualdad también afecta a los sueldos. El informe cuatrianual elaborado por el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) recoge que la brecha salarial entre hombres y mujeres en el cómputo global de la comunidad autónoma se sitúa en torno al 18%. En la provincia, esa diferencia se agranda un poco más, hasta el 19,1%. Ese porcentaje es lo que percibe de media a mayores la población en activo masculina con respecto a la femenina, lo que pone encima de la mesa la necesidad de insistir en la implantación de políticas efectivas que equiparen ambos sexos.

Los representantes sindicales lamentan que, a pesar de que las mujeres cada vez demuestran una mejor preparación y una mayor cualificación profesional, la contraprestación económica de las retribuciones no acompasa esos avances en la formación. Asimismo, las trabajadoras ven cómo su situación laboral se agrava cuando han de dedicarse al cuidado de sus mayores o de los retoños.