El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de personas en la entrada de la oficina del Ecyl en Segovia. Antonio de Torre

La tasa de paro masculino de Segovia es la más baja de España

El desempleo entre las mujeres que buscan un trabajo en la provincia es cuatro veces mayor que entre los hombres

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:21

Comenta

El acceso a un puesto de trabajo es aún un cuestión de hombres en la provincia de Segovia. La reclamada igualdad de oportunidades no ... llega. No se ve. La discriminación en la que se mueve el mercado laboral en función del sexo tiene su reflejo en las estadísticas oficiales. Si se atiende a la última Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre de este año, la tasa de paro entre las mujeres es cuatro veces mayor que la que presenta la población masculina. Estos datos, publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ponen de manifiesto la brecha de género existente. Esa ausente equidad en la empleabilidad afea y ensombrece el hito que aúpa a la provincia a la cabeza de España al ser el territorio con la tasa de paro masculina más baja de todo el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El esqueleto de los 114 pisos para jóvenes ya asoma en la ladera norte de Parquesol
  2. 2

    El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo
  3. 3 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  4. 4 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  5. 5

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  6. 6

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  7. 7

    Valladolid se lo pasa de miedo en la noche de Halloween
  8. 8

    Horse Valladolid crea un nuevo turno de noche para asumir un pedido de 15.000 motores
  9. 9 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  10. 10

    Urbanismo busca inversores para crear un gran complejo cultural y recuperar la histórica azucarera Santa Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La tasa de paro masculino de Segovia es la más baja de España

La tasa de paro masculino de Segovia es la más baja de España