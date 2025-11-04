El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dependienta de un comercio de la capital segoviana. Antonio de Torre

Segovia sufre en octubre la cuarta mayor subida del paro en España

La temporalidad de los contratos de verano en sectores como el de los servicios aumenta la cifra de desempleados hasta las 4.581 personas

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:13

Comenta

Octubre bajó la persiana con 176 parados más en la provincia de Segovia. Cumplió con la mala fama que le precede, ganada año tras año ... gracias a las subidas que marca en el desempleo. Esta vez, el aumento ha sido algo más moderado que el año pasado. En esta ocasión, la media de personas que se han apuntado oficialmente como demandantes en búsqueda de una colocación es de entre cinco y seis diarias. En 2024, en el mismo mes, el ritmo de destrucción de empleo arrojó un promedio de siete trabajadores dados de baja cada jornada.

