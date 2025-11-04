Segovia sufre en octubre la cuarta mayor subida del paro en España

Octubre bajó la persiana con 176 parados más en la provincia de Segovia. Cumplió con la mala fama que le precede, ganada año tras año ... gracias a las subidas que marca en el desempleo. Esta vez, el aumento ha sido algo más moderado que el año pasado. En esta ocasión, la media de personas que se han apuntado oficialmente como demandantes en búsqueda de una colocación es de entre cinco y seis diarias. En 2024, en el mismo mes, el ritmo de destrucción de empleo arrojó un promedio de siete trabajadores dados de baja cada jornada.

Con esta subida, la cifra de parados en Segovia se situó al finalizar el mes anterior en 4.581 personas. El repunte no ha sido menor. En términos relativos, se trata de un crecimiento del desempleo del 4%, el segundo mayor de la comunidad autónoma y el cuarto más acusado en el conjunto de España, tal y como reflejan los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio de Empleo Público Estatal.

Melilla, con un incremento del 5,61% con respecto a septiembre; Teruel, que registró al término de octubre una subida del paro del 4,43%, y una vecina de la región, Burgos, con un alza del 4,29% en la cantidad de ciudadanos que están en situación de desempleo, arrojan evoluciones más negativas que la provincia en la comparación intermensual.

En cifras 176 parados más en el mes de octubre en la provincia de Segovia, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, lo que supone un incremento del 4% con respecto a septiembre. 159 desempleados ha sumado el sector de actividad de los servicios en la provincia de Segovia al terminar el pasado mes de octubre, lo que equivale al 90% de los 'nuevos' parados.

Capítulo aparte merece la progresión dibujada a lo largo de los últimos doce meses. En este punto, las estadísticas oficiales del Gobierno nacional señalan que en Segovia hay, al terminar octubre, 294 parados menos que un año atrás, lo que representa una bajada acumulada ligeramente superior al 6%, justo en la media que marca el resto de España. En el cómputo global de la comunidad autónoma, también se observa una caída, pero más tibia, situándose en el 4,58%. Zamora y Salamanca presumen de mejores resultados al acreditar descensos en el volumen de personas desempleadas del 7,35% y del 6,33%, respectivamente.

La conclusión que se extrae del comportamiento del mercado laboral al bajar la verja de octubre de este año es la misma que se viene sonsacando para el mismo mes en la lectura de los ejercicios anteriores. La entrada del calendario otoñal supone la caducidad de contrataciones que se firmaron para la temporada de verano.

Sectores relacionados con el turismo, como la hostelería, alojamientos o comercios cierran la campaña estival y, con ello, dan de baja a trabajadores que han ayudado a capear los meses álgidos de actividad en los que el resto de la población disfruta de las vacaciones. Este efecto también se produce en la sanidad: los refuerzos que se ficharon e incorporaron para suplir las ausencias del personal asistencial que ha ejercido su derecho al asueto veraniego ponen fin a sus vinculaciones laborales provisionales.

Por sectores económicos

Esto quiere decir que la estacionalidad continúa marcando el ritmo de la contratación. Hay provincias como la segoviana en la que se nota aún más por el motor que mueve su economía, con un gran peso del sector servicios. Todos los segmentos estudiados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para actualizar mes tras mes los datos de empleabilidad han visto aumentar la población inscrita en las oficinas de empleo en búsqueda activa de un desempeño.

De los 176 parados que sumó el mercado laboral segoviano al finalizar el pasado mes de octubre, el 90% pertenecen al ámbito de los servicios, lo que da una idea de la temporalidad que reina en las contrataciones que se firman en verano. En total, 159 desocupados más en este sector de la actividad productiva. Le siguen la agricultura, que vio cómo 21 personas pasaron a inscribirse como demandantes de un trabajo; la construcción, con diez desocupados más, y la industria, que prácticamente no varió de un mes a otro con tres bajas registradas en el informe ministerial que se ha publicado este martes sobre el paro en el país.

El único capítulo en el que hubo que celebrar un descenso de los desempleados en Segovia es el de los ciudadanos que carecían de un empleo anterior, entre los cuales ha habido diecisiete altas que se han incorporado al mercado de trabajo.