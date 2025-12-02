El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio de la Seguridad Social en Valladolid en una imagen de archivo. C. Espeso

Castilla y León pierde 6.349 afiliados a la Seguridad Social en noviembre, hasta los 996.795

En términos interanuales, gana 14.411 cotizantes, con un avance del 1,47%

E. N.

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:39

Comenta

El número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en Castilla y León en noviembre en 996.795 personas, lo que supone 6.329 menos que en octubre, con un descenso porcentual del 0,63%, frente a una bajada nacional del 0,07%, hasta los 21.825.233. La pérdida solo es más pronunciada en Islas Baleares, con una merma del 15,27% (94.457 menos).

El dato interanual, sin embargo, refleja un crecimiento de la afiliación en la comunidad, del 1,47%, con 14.411 personas más cotizando, por debajo del aumento para el conjunto de las autonomías del 2,45%, y 522,771 personas más, informa Ical.

Los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social precisan que la mayor parte de los afiliados a la Seguridad Social estaban dados de alta en noviembre en la comunidad en el régimen general, 813.800, frente a los 182.988 autónomos, y los siete del carbón.

Por provincias

Por provincias, la afiliación en términos mensuales permaneció estable en Valladolid, con 236.213; y descendió en el resto, un 3,46% en Segovia, con 68.554; un 2,64% en Ávila, con 57.773; un 1,55% en Soria, con 42.243; un 0,4% en Burgos, con 158.746; un 0,38% en León, con 171.142; un 0,3% en Zamora, con 62.424; un 0,24% en Palencia, con 67.568; y un 0,02% en Salamanca, 0,02%.

En relación a noviembre de 2024, la afiliación descendió solo en Soria, un 0,24%; mientras que avanzó en Segovia, un 2,68%; en Salamanca, un 1,9%; en Ávila, un 1,72%; en Burgos, un 1,64%; en Zamora, un 1,59%; en León, un 1,3%; en Valladolid, un 1,21%; y en Palencia, un 1,06%.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  2. 2 La escapada de Marc Márquez a la Ribera del Duero para «recargar energía»
  3. 3

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4 Este es el plato más pedido a domicilio en Valladolid
  5. 5 Centros comerciales y supermercados de Valladolid que abren durante el puente de diciembre
  6. 6 Castilla y León intensificará la caza del jabalí para proteger las zonas de granja ante la peste porcina africana
  7. 7

    Un fallo deja sin calefacción a un centro cívico y obliga a estudiar y hacer yoga con abrigo
  8. 8 Un incendio en una cocina en plena avenida de Segovia moviliza a Bomberos y Policía
  9. 9 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  10. 10

    La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana en Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Castilla y León pierde 6.349 afiliados a la Seguridad Social en noviembre, hasta los 996.795

Castilla y León pierde 6.349 afiliados a la Seguridad Social en noviembre, hasta los 996.795