Castilla y León pierde 6.349 afiliados a la Seguridad Social en noviembre, hasta los 996.795 En términos interanuales, gana 14.411 cotizantes, con un avance del 1,47%

El número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en Castilla y León en noviembre en 996.795 personas, lo que supone 6.329 menos que en octubre, con un descenso porcentual del 0,63%, frente a una bajada nacional del 0,07%, hasta los 21.825.233. La pérdida solo es más pronunciada en Islas Baleares, con una merma del 15,27% (94.457 menos).

El dato interanual, sin embargo, refleja un crecimiento de la afiliación en la comunidad, del 1,47%, con 14.411 personas más cotizando, por debajo del aumento para el conjunto de las autonomías del 2,45%, y 522,771 personas más, informa Ical.

Los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social precisan que la mayor parte de los afiliados a la Seguridad Social estaban dados de alta en noviembre en la comunidad en el régimen general, 813.800, frente a los 182.988 autónomos, y los siete del carbón.

Por provincias

Por provincias, la afiliación en términos mensuales permaneció estable en Valladolid, con 236.213; y descendió en el resto, un 3,46% en Segovia, con 68.554; un 2,64% en Ávila, con 57.773; un 1,55% en Soria, con 42.243; un 0,4% en Burgos, con 158.746; un 0,38% en León, con 171.142; un 0,3% en Zamora, con 62.424; un 0,24% en Palencia, con 67.568; y un 0,02% en Salamanca, 0,02%.

En relación a noviembre de 2024, la afiliación descendió solo en Soria, un 0,24%; mientras que avanzó en Segovia, un 2,68%; en Salamanca, un 1,9%; en Ávila, un 1,72%; en Burgos, un 1,64%; en Zamora, un 1,59%; en León, un 1,3%; en Valladolid, un 1,21%; y en Palencia, un 1,06%.

