El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos de Villacastín piden seguridad, cuartel y protección el pasado 16 de agosto. Óscar Costa

Los pueblos de Segovia, en pie de guerra contra el vandalismo

Inquietud entre los vecinos por la escalada de conductos incívicas del verano

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:53

La provincia de Segovia ha experimentado este verano una preocupante escalada de actos vandálicos que han afectado a numerosos municipios, lo que sembrado inquietud entre ... los vecinos y ocasionado un considerable daño económico y social a los ayuntamientos, que ya de por sí tienen los recursos muy limitados. Destrozos en instalaciones públicas y pintadas son las acciones que más se han repetido, lo que ha llevado a las autoridades locales a pedir más seguridad en el medio rural y a apelar a la responsabilidad ciudadana para que, por medio de la denuncia, contribuya a frenar estas conductas incívicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  2. 2

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  3. 3

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  4. 4 Los agentes forestales niegan el saludo a Mañueco durante la visita de los Reyes a Sanabria
  5. 5 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  6. 6 Un aparatoso incendio calcina la galería de una vivienda de La Farola
  7. 7

    Transportes aprueba el tercer carril de la A-62 entre Simancas y Tordesillas
  8. 8

    Roban cientos de miles de euros en joyas de una casa de Segovia
  9. 9

    La tensión por la fecha de celebración de las fiestas patronales de Laguna escala con una intervención policial
  10. 10 ¿Recuerdas qué había antes en estos establecimientos de la Plaza Mayor de Valladolid?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los pueblos de Segovia, en pie de guerra contra el vandalismo

Los pueblos de Segovia, en pie de guerra contra el vandalismo