Denuncian actos vandálicos «graves» en el depósito de agua de un pueblo de Segovia

Los vándalos han sacudido la tranquila vida del municipio de Carrascal del Río (136 habitantes. Las instalaciones del depósito de agua han sido el blanco ... de «graves» hechos delictivos, en palabras del alcalde, Gabriel Pérez. Los incidentes, que se han producido dentro de un recinto vallado y de acceso restringido, han generado una gran preocupación en el vecindario debido a posibles consecuencias para la salud pública.

Según el testimonio del alcalde, los vándalos accedieron ilegalmente al depósito y causaron destrozos significativos en las instalaciones, como la rotura del respiradero y del conducto de cloro. También intentaron dañar cables eléctricos. Aunque las pérdidas materiales no son cuantiosas, la gravedad radica en el riesgo potencial para el suministro de agua potable, un recurso vital para los habitantes del municipio, que en verano siempre son más. «Estamos hablando de un asunto de salud, como es el consumo de agua potable, que nos atañe a todos y que puede tener consecuencias muy graves», señala el regidor.

Los análisis realizados por los técnicos han descartado por el momento cualquier tipo de contaminación en el depósito, que contiene un volumen considerable de agua. Sin embargo, el alcalde subraya la «irresponsabilidad» de los actos, que podrían haber provocado un corte en el suministro o problemas de salud pública. «No es una chiquillada, es un asunto muy serio. Hacer daño por hacerlo en un lugar como este es inaceptable».

Los hechos, ocurridos entre la noche del lunes al martes y del martes al miércoles, han sido denunciados formalmente ante la Guardia Civil en el cuartel de Cantalejo, y la investigación está en marcha. Los agentes han acudido al lugar para recoger pruebas y tomar fotografías. Mientras, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para identificar a los responsables, apelando al «sentido común y la responsabilidad» de los vecinos. «Sin pruebas no podemos señalar a nadie, pero confiamos en que los ciudadanos nos ayuden a esclarecer lo sucedido», apunta Gabriel Pérez.

Este no es el primer episodio de vandalismo en Carrascal del Río. El verano pasado, el municipio fue escenario de incidentes menores, como pintadas y la rotura de carteles, que cesaron tras la intervención de las autoridades y la sensibilización vecinal. «Lo de este año son palabras mayores», señala el alcalde, pues afecta a un bien esencial como el agua. «No justificamos ningún tipo de vandalismo, pero esto supera cualquier límite. Un pueblo entero depende de ese depósito».

Lo que ha ocurrido en Carrascal del Río tampoco es un caso aislado. El vandalismo está haciendo mella en el medio rural segoviano. Villacastín ha experimentado una oleada de actos vandálicos este verano, y hace escasos días, se produjo un asalto nocturno al comedor del colegio de Santa María la Real de Nieva.

El Ayuntamiento de Carrascal del Río espera que el incidente del depósito sirva como un punto de inflexión para reforzar la seguridad en las instalaciones y fomentar una mayor conciencia ciudadana. Las autoridades locales han solicitado a cualquier persona con información relevante que se ponga en contacto con el Ayuntamiento o la Guardia Civil. Mientras tanto, se están evaluando medidas para reparar los daños y prevenir futuros incidentes.