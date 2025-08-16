Villacastín exige «seguridad» ante la oleada de vandalismo

Alrededor de medio centenar de vecinos de Villacastín se han manifestado hoy para exigir medidas urgentes contra la oleada de actos vandálicos y delincuencia que ... azota el pueblo desde 2024. La marcha, que comenzó a las doce y mesia en los aledaños de la iglesia parroquial y recorrió las principales calles hasta el Ayuntamiento, estuvo promovida y encabezada por Ángel Martín, un vecino de Villacastín que, harto de la situación, decidió convocar al vecindario para reclamar soluciones.

Los manifestantes expresaron su preocupación por la inseguridad que afecta tanto a propiedades públicas como privadas. Según Martín, los incidentes incluyen desde destrozos en parques y piscinas municipales hasta agresiones graves, como el reciente caso de un joven herido en la cabeza con una botella. «Tardó más de dos horas en llegar la patrulla de la Guardia Civil».

El hartazgo de los vecinos tiene su origen en la carencia de medios de seguridad. Villacastín cuenta con un cuartel de la Guardia Civil que lleva cuarenta años cerrado, hecho que los manifestantes consideran inaceptable. «Antes, ese cuartel no solo servía a Villacastín, sino a todos los pueblos de alrededor. Ahora dependemos de El Espinar, que no da abasto para atender a todas sus pedanías», señala Martín. La situación se agrava en verano, cuando la población se duplica o triplica, lo que incrementa la necesidad de vigilancia.

Los vecinos, encabezados por Martín, han presentado al Ayuntamiento un escrito respaldado por 228 firmas, en el que solicitan al alcalde, Julio César Sánchez (Vox), que movilice recursos y recurra a las autoridades provinciales y regionales para reactivar el cuartel y garantizar una mayor presencia de las Fuerzas de Seguridad. «No queremos llegar al extremo de crear patrullas vecinales, pero la falta de medios nos está llevando a plantearlo», afirmó el promotor, para quien el servicio de la Guardia Civil, limitado a citas previas un día a la semana, es «totalmente insuficiente». Los manifestantes denuncian igualmente la «impunidad» con la que actúan los responsables de los actos vandálicos. «No sabemos si son jóvenes, mayores o forasteros, pero esto no tiene sentido en el siglo XXI», lamentó Martín, que agradeció el respaldo de los vecinos. «Hoy me voy contento porque he sentido el apoyo de la gente».