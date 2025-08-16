El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vecinos de Villacastín piden «protección, seguridad y cuartel», ayer. Óscar Costa

Villacastín exige «seguridad» ante la oleada de vandalismo

Una manifestación recorre las calles de la localidad para pedir protección, seguridad y más Guardia Civil

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:17

Alrededor de medio centenar de vecinos de Villacastín se han manifestado hoy para exigir medidas urgentes contra la oleada de actos vandálicos y delincuencia que ... azota el pueblo desde 2024. La marcha, que comenzó a las doce y mesia en los aledaños de la iglesia parroquial y recorrió las principales calles hasta el Ayuntamiento, estuvo promovida y encabezada por Ángel Martín, un vecino de Villacastín que, harto de la situación, decidió convocar al vecindario para reclamar soluciones.

