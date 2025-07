El vandalismo se ceba con un pueblo de Segovia

César Blanco Elipe Segovia Lunes, 7 de julio 2025, 15:44 Comenta Compartir

El vandalismo ha vuelto a golpear al municipio segoviano de Navalmanzano. Los cafres no han dejado pasar apenas ni una semana para volver a atacar ... y provocar unos daños que para una localidad como la castigada no dejan de ser cuantiosos. Esta vez la diana ha sido un contenedor que estaba ubicado en el colegio. Los autores actuaron con nocturnidad, aprovechando que a las horas en las que fueron a cometer su fechoría estaba el pueblo tranquilo y no pasaba nadie por la calle.

Los hechos ocurrieron en torno a la una de la madrugada del viernes al sábado pasados. Los vándalos emplearon en esta ocasión el fuego como su medio para sembrar la destrucción. Según comentan vecinos de este municipio de Segovia de 1.044 habitantes -a tenor de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año pasado- el incendio pudo ser provocado por un petardo y otro artículo que explotó, de ahí que se escuchara un estallido en el pueblo a esas horas. Las llamas devoraron los desechos y el contenedor de plástico, pero no se quedaron ahí. Al relatar los daños ocasionados por este nuevo acto de vandalismo que sufre el mobiliario urbano e instalaciones municipales en apenas una semana, el Ayuntamiento de Navalmanzano señala el fuego también destruyó un cuadro de sistemas eléctricos del colegio que estaba situado junto al contenedor. El Consistorio que preside el alcalde Pablo Ángel Torrego cifra las pérdidas provocadas por este ataque en unos 2.000 euros. Llamamiento a la colaboración ciudadana El Ayuntamiento ha interpuesto la correspondiente denuncia de los hechos ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por lo que la Guardia Civil investiga la autoría de esta fechoría que sale cara a las arcas municipales y a los vecinos de Navalmanzano. Los responsables de la localidad confían en que pronto puedan dar con los vándalos. Además, a través de las redes sociales y los dispositivos de mensajería instantánea reclaman la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos y detener a los malhechores. Así, el Consistorio pide que aquellas personas que tengan información se pongan en contacto con el propio Ayuntamiento o con la Benemérita. La quema del contenedor y del cuadro eléctrico del colegio se produce unos días después de que el alcalde adoptara la medida de cerrar el polideportivo, harto de ataques vandálicos de los que estaba siendo objeto el pabellón durante las semanas precedentes. El tiempo que dure la clausura iba a ser empleado para el arreglo de los diferentes desperfectos causados y de paso sembrar conciencia de la necesidad de realizar un uso correcto de las instalaciones municipales. «Muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos», afirmaba Pablo Ángel Torrego. Noticias relacionadas Santa Clara amanece con pintadas contra el cierre del campo de fútbol de Cuéllar Los vándalos se ceban en Nava de la Asunción con la iluminación navideña Esos actos que llevaron al cierre del pabellón habían ido desde el lanzamiento de rollos de papel higiénico a los sanitarios de los cuartos de baño hasta el «maltrato» a la propia pista de goma. Además, el regidor señalaba otras gamberradas como la rotura de una ventana. Los daños ascienden a cientos de euros.

