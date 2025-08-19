El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Algunos de los destrozos que ha sufrido el CRA El Pizarral, en Santa María la Real de Nieva. El Norte

La Guardia Civil investiga varios destrozos en el colegio de Santa María de Nieva

El Ayuntamiento y el centro piden a los autores que se entreguen voluntariamente para evitar males mayores

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Martes, 19 de agosto 2025, 23:53

El CRA El Pizarral, ubicado en Santa María la Real de Nieva, fue escenario de actos vandálicos durante la noche del sábado 16 de agosto, ... según ha informado el propio centro educativo. La Guardia Civil ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables de los destrozos ocasionados en el patio y el comedor escolar.

