Abades registra daños y pintadas en un parque y en la pista de patinaje

El Ayuntamiento de Abades también está sufriendo este verano una preocupante serie de actos vandálicos que generan inquietud y desasosiego en el vecindario. Los más ... recientes han dañado espacios públicos esenciales. Durante el fin de semana en que se celebró la festividad de San Lorenzo, en el parque de la carretera de Segovia, varios aspersores amanecieron destrozados, lo que ha obligado al personal municipal a dedicar recursos a su reparación en lugar de otras tareas prioritarias.

Transcurridos unos días, el 17 de agosto, los vándalos volvieron a cebarse con los aspersores, lamentable acción que incrementó los costos y el esfuerzo para su reposición. Además, en la pista de patinaje han aparecido pintadas que deterioran el mobiliario y el entorno, como muestran las imágenes difundidas por el Ayuntamiento en su web. Según fuentes municipales, acciones de este tipo acarrean un gasto económico para reparaciones, pero también afectan cultural y socialmente, pues los recursos empleados en ellas no pueden destinarse a otras actividades en beneficio de todos los vecinos.

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento «urgente» a la colaboración ciudadana para conseguir identificar a los responsables y prevenir futuros incidentes. «Rogamos a quienes cometen estos actos que reflexionen sobre el perjuicio que causan a todos», señala el Consistorio, que insta a los vecinos a denunciar cualquier información relevante.