Urgente Luto en la hostelería por el fallecimiento a los 61 años de Jero, pionero de las tapas
Pintada en instalaciones municipales. Ayto. de Abades

Abades registra daños y pintadas en un parque y en la pista de patinaje

Los vándalos destrozaron los aspersores y pintaron en varias instalaciones

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 21 de agosto 2025, 18:39

El Ayuntamiento de Abades también está sufriendo este verano una preocupante serie de actos vandálicos que generan inquietud y desasosiego en el vecindario. Los más ... recientes han dañado espacios públicos esenciales. Durante el fin de semana en que se celebró la festividad de San Lorenzo, en el parque de la carretera de Segovia, varios aspersores amanecieron destrozados, lo que ha obligado al personal municipal a dedicar recursos a su reparación en lugar de otras tareas prioritarias.

