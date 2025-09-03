El PSOE dice que existían alternativas a la supresión de aparcamientos en Nueva Segovia

El grupo municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Segovia ha criticado la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular en relación ... con el polémico proyecto de renaturalización de las plazas Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Bécquer y Fernando de Rojas, situadas en el barrio de Nueva Segovia.

Los socialistas recuerdan que esta intervención, dotada con un presupuesto de 2,3 millones, cuenta con fondos europeos Next Generation que fueron obtenidos durante el pasado mandato corporativo, con el PSOE e IU al frente del gobierno municipal. Sin embargo, y pese a que redactaron una memoria del proyecto que contemplaba una reducción de hasta un 50% de los aparcamientos en las cuatro plazas, acusan al actual equipo de gobierno de José Mazarías de actuar de espaldas a los vecinos, redactando un proyecto técnico «a toda prisa», sin un proceso de participación real ni escucha activa en lo relativo a la pérdida de plazas de aparcamiento.

El principal grupo de la oposición no oculta que presentaron una memoria técnica que contemplaba la supresión de la mitad de los aparcamientos, pero precisan que se trata de un documento que tan solo definía los objetivos generales de la intervención, pero que no equivalía a un proyecto de ejecución. Para el PSOE, esa responsabilidad recaía en el equipo de gobierno que resultara elegido en las elecciones de mayo de 2023, en este caso el PP.

Así, el grupo socialista acusa al PP de haber ignorado esa responsabilidad, evitando un proceso participativo real con los vecinos de Nueva Segovia. Aunque se celebraron algunas reuniones, el PSOE considera que estas respondían únicamente a un «requisito formal» de la convocatoria europea y no a una verdadera voluntad de diálogo. «Fue un paripé», aseguran, ya que muchas de las aportaciones vecinales no se han reflejado en el proyecto definitivo. En su lugar, el PP optó por lo que califican como «la vía fácil»: un documento técnico apresurado y orientado únicamente a cumplir los trámites exigidos sin integrar las demandas del vecindario.

Para el PSOE, esta forma de actuar refleja un patrón del actual equipo de gobierno que consiste en «redactar proyectos de espaldas a los vecinos, ejecutarlos tarde y mal, y usarlos como arma partidista contra el anterior gobierno socialista, en lugar de poner en el centro a la ciudadanía».

Uno de los puntos más polémicos del proyecto redactado por el PP es la eliminación de 111 plazas de aparcamiento en las cuatro plazas afectadas, lo que equivale aproximadamente a entre el 18% y el 20% de las existentes, según los propios cálculos municipales.

Los socialistas, que mantuvieron este lunes una reunión con vecinos de Nueva Segovia, critican que la reducción de 111 plazas de aparcamiento en el barrio (según los cálculos municipales) es una medida se ha tomado sin explorar alternativas viables que habrían permitido compatibilizar la renaturalización con el mantenimiento de buena parte del aparcamiento. Entre las soluciones propuestas por el PSOE se encontraban la reducción del ancho de las aceras, la redistribución de espacios interiores de las plazas y la identificación de zonas alternativas dentro del barrio para absorber parte de la reordenación. «Lo cierto es que no era inevitable eliminar tantas plazas, era simplemente más cómodo para el gobierno. Han elegido la comodidad institucional sobre la comodidad ciudadana», afirman el grupo socialista a través de un comunicado.

Además, aseguran que finalmente no se aprovecharán las obras de renaturalización de las cuatro plazas para renovar las redes de agua, tal y como había anunciado el gobierno municipal. El concejal de Sostenibilidad Ambiental, Gabriel Cobos, explicó a principios de verano que durante la actual intervención se dejaría todo preparado para una futura renovación tanto de las redes de agua como del alumbrado.

Por último, el PSOE califica de «error grave» la decisión del equipo de gobierno de cortar al mismo tiempo el tráfico y el aparcamiento en las cuatro plazas afectadas para cumplir con los plazos de la convocatoria de fondos europeos y concluir los trabajos antes del 31 de diciembre. El principal grupo de la oposición considera que esta forma de proceder demuestra una «alarmante falta de previsión» y multiplica las molestias para los vecinos del barrio.