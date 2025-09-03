Vecinos de Nueva Segovia alertan: se perderán más de 200 plazas de aparcamiento y no 113

Los vecinos de cuatro plazas del barrio de Nueva Segovia se preparan para tres meses en los que aparcar su coche a la puerta de ... casa será una tarea imposible. La renaturalización de Calderón de la Barca, Bécquer, Fernando de Rojas y Tirso de Molina se ejecutará hasta finales del otoño en una intervención que impedirá a los vecinos de estas plazas dejar estacionado su coche en estos espacios. Unas molestias, típicas de cualquier gran intervención en un espacio urbano, que sin embargo no es lo que más preocupa a una parte del vecindario de Nueva Segovia.

Para algunos de estos residentes el verdadero problema llegará cuando acaben las obras, ya que consideran que el resultado final de los trabajos va a suponer una reducción de su comodidad a la hora de buscar aparcamiento. Aunque el proyecto definitivo rediseñado por el Ayuntamiento de Segovia ha suavizado la supresión de plazas de aparcamiento prevista en la memoria original, el temor es que a partir de 2026, y ya con obreros y máquinas lejos del barrio, aparcar siga siendo una misión complicada.

Uno de los puntos de desacuerdo entre el gobierno municipal y los vecinos críticos con las intervenciones a realizar es la cantidad de aparcamientos existentes en la actualidad. El Ayuntamiento sostiene que entre las cuatro plazas afectadas hay capacidad para 585 vehículos. Los cálculos de ese sector crítico del vecindario, que cuenta con el respaldo del grupo municipal de Vox, elevan esa cifra hasta las 680 plazas. Es decir, un 16% más.

¿Cuál es el dato correcto? La respuesta a la pregunta no es sencilla ni clarificadora, ya que las cuatro plazas de Nueva Segovia no cuenta –ni lo harán tras su reforma– con plazas de aparcamiento delimitadas. Por ello, establecer el número de vehículos que caben en cada uno de estos espacios no es preciso, ya que depende de factores como el tamaño de los vehículos, el espacio que dejen entre ellos los conductores para poder abrir las puertas o las distancias que dejen con los contenedores.

Según los cálculos del gobierno municipal, en la plaza Calderón de la Barca hay espacio para un total de 81 vehículos, mientras que los números de vecinos y de Vox apuntan a 86 plazas. En el caso de Tirso de Molina, el Ayuntamiento de Segovia estima que existen 160 plazas de aparcamiento por las 181 contabilizadas por una parte de los vecinos. Más diferencia entre ambas partes ahí en la plaza Fernando de Rojas, donde el Consistorio anota 179 plazas de aparcamiento por las 201 de Vox y algunos residentes. No obstante, la mayor discrepancia se produce en la plaza Bécquer, donde las cifras del Ayuntamiento ven espacio para 165 coches por las 212 plazas que apuntan los vecinos y la formación representada en el Ayuntamiento por Esther Núñez y Alfonso de Ceballos Escalera y Gila.

En la práctica, la capacidad de aparcamiento de ambas plazas oscila entre las cifras defendidas por cada una de las partes y acaba dependiendo de factores anteriormente comentados. Ahora bien, si se tienen en cuenta las medidas de las zonas de aparcamiento en las cuatro plazas que establece Google Earth y se establecen cálculos en función de la anchura media de un vehículo utilitario (unos 1,8 metros) y el espacio que se suele dejar entre vehículos (entre 0,7 y un metro), se observa que el Ayuntamiento ha realizado sus cálculos ante un escenario en el que los coches aparcan siempre de manera ordenada y dejando un amplio margen con los vehículos de al lado. Por su parte, las estimaciones realizadas por Vox y por parte de los vecinos están hechas exprimiendo al máximo el espacio de las cuatro plazas, con escenarios en los que apenas hay espacios entre los coches y entre el mobiliario urbano existente.

Según los cálculos realizados a través de Google Earth y con los promedios anteriormente citados, en la plaza Calderón de la Barca hay actualmente entre 82 y 84 plazas, en Tirso de Molina entre 168 y 181, en Fernando de Rojas entre 183 y 197 y en Bécquer el número de plazas oscila entre las 185 y las 201.

Pese a todo ello, la gran pregunta que quieren responder los vecinos de Nueva Segovia es la de cuántas plazas habrá una vez se reformen los cuatro espacios. Los cálculos del Ayuntamiento fijan que serán un total de 472 (un 19% menos que en la actualidad según sus cifras), mientras que Vox y parte de los vecinos sostienen que la reducción será del 30%.