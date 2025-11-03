El Procurador del Común insta a la Diputación a mantener los convenios de bomberos vigentes

El Procurador del Común valora de forma positiva los últimos pasos que ha dado la Diputación de Segovia en la implantación del Servicio Provincial de ... Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis). Sin embargo, hace hincapié en que la institución todavía tendrá que superar una fase de transición «necesaria» para la consolidación progresiva del modelo profesional. Por ello, el defensor autonómico aboga por mantener y actualizar aquellos convenios vigentes que se firmaron con el Ayuntamiento de la capital, la Diputación de Valladolid y otros parques de referencia. El objetivo es cumplir con el estándar básico de equidad territorial.

La atención de la población no debe exceder los treinta minutos en caso de emergencia. Así lo confirma el plan sectorial de Castilla y León. En Segovia, más del 90% de los habitantes viven en lugares donde el tiempo de respuesta se fija entre los cero y 20 minutos. Pese a ello, el 3% de los vecinos de la provincia se encuentran aún en ratios de atención que rebasan la media hora.

Este es un aspecto que preocupa al Procurador del Común, que abrió un expediente de oficio para abordar la posible existencia de carencias y deficiencias en la prestación del servicio de bomberos en los pueblos segovianos. Las principales conclusiones a las que llega tras el análisis es que la institución provincial debe acelerar cuanto antes el proceso de profesionalización en la lucha contra los incendios y que toda colaboración con otras administraciones públicas trae consigo buenos resultados.

Ha habido mejoras a nivel organizativo en relación a los medios materiales y humanos. Precisamente la Diputación de Segovia prevé a principios de 2026 la entrada en funcionamiento de los parques de Palazuelos deEresma y Boceguillas. Esta decisión de crear un servicio propio «supone un paso trascendental para garantizar la seguridad ciudadana en una provincia extensa, con población dispersa y una elevada proporción de municipios rurales muy pequeños», considera el defensor autonómico.

No obstante, el informe hace hincapié en que, hasta que no culmine de forma definitiva la fase de implantación, la atención de las emergencias depende «en buena medida» de convenios suscritos con otras administraciones y del apoyo de parques locales con dotación voluntaria, como son los existentes en Cuéllar, Coca y Cantalejo. «Esto ha permitido mantener una cobertura básica, pero evidentemente mejorable; seguramente ha evitado situaciones de desprotección», subraya.

El departamento que dirige Tomás Quintana López remarca que la red de colaboración voluntaria en ningún caso puede considerarse una solución estructural, ya que no garantiza la continuidad, la disponibilidad o la cobertura jurídica que requiere este servicio público esencial. Por este motivo, exige una planificación clara para que, en los próximos meses, sea posible efectuar la sustitución paulatina del voluntariado estructural por bomberos funcionarios que estén adscritos al Sepeis.

La profesionalización «no supone la supresión de voluntariado». Pese a ello, el Procurador insiste en que debe tenderse a la integración ordenada de estos colaboradores en el sistema provincial. Asimismo, propone que, aunque el servicio de la Diputación logre cubrir todo el territorio y garantice una respuesta rápida y eficaz ante las emergencias, es importante que su consolidación ofrezca una mejora «en cuanto a coordinación interadministrativa»con otras provincias limítrofes. Es por ello que propone establecer «protocolos operativos comunes, interoperabilidad de comunicaciones y planes de respuesta conjunta en incidentes de especial gravedad».