Profesionales del servicio de bomberos de la Diputación. El Norte

Segovia

El Procurador del Común insta a la Diputación a mantener los convenios de bomberos vigentes

El defensor autonómico considera que hay que perseverar en la sustitución del modelo basado en voluntariado por el profesional

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:34

Comenta

El Procurador del Común valora de forma positiva los últimos pasos que ha dado la Diputación de Segovia en la implantación del Servicio Provincial de ... Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis). Sin embargo, hace hincapié en que la institución todavía tendrá que superar una fase de transición «necesaria» para la consolidación progresiva del modelo profesional. Por ello, el defensor autonómico aboga por mantener y actualizar aquellos convenios vigentes que se firmaron con el Ayuntamiento de la capital, la Diputación de Valladolid y otros parques de referencia. El objetivo es cumplir con el estándar básico de equidad territorial.

