Camiones aparcados en el parque de bomberos de Palazuelos de Eresma. Antonio de Torre

El servicio de bomberos de la Diputación comenzará a funcionar en enero

Una orden de suspensión cautelar del proceso selectivo amenaza con dilatar los plazos, lo que la institución descarta «en principio»

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:36

La Diputación de Segovia ya ha activado toda la maquinaria necesaria para que el servicio provincial de bomberos pueda entrar en funcionamiento en 2026. Es ... una fecha que está determinada por el periodo de formación que actualmente desarrollan los funcionarios en prácticas, el cual finalizará en las próximas semanas. Sin embargo, un procedimiendo de suspensión cautelar de las pruebas selectivas de bombero-conductor amenaza con dilatar los plazos, lo que la institución provincial «en principio» descarta.

