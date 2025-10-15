El servicio de bomberos de la Diputación comenzará a funcionar en enero

La Diputación de Segovia ya ha activado toda la maquinaria necesaria para que el servicio provincial de bomberos pueda entrar en funcionamiento en 2026. Es ... una fecha que está determinada por el periodo de formación que actualmente desarrollan los funcionarios en prácticas, el cual finalizará en las próximas semanas. Sin embargo, un procedimiendo de suspensión cautelar de las pruebas selectivas de bombero-conductor amenaza con dilatar los plazos, lo que la institución provincial «en principio» descarta.

Los parques de bomberos de Palazuelos de Eresma y Boceguillas están equipados y preparados para acoger a los profesionales de emergencias que desempeñarán su labor en la provincia de Segovia. La Diputación prevé que los funcionarios puedan ocupar sus puestos laborales a partir del próximo 1 de enero. Si bien es cierto que la institución defendió que el 2025 iba a ser el año de la puesta en funcionamiento «efectiva» del Servicio de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento (SEPEIS), ha habido algunos imprevistos que han ampliado los plazos inicialmente definidos.

Por un lado, las oposiciones a 24 plazas de bombero-conductor permanecieron bloqueadas durante varias semanas por la presentación de «sendos recursos de alzada». Multitud de aspirantes exigían repetir el ejercicio de conducción y maniobras con vehículos al considerar que no se había planificado de forma adecuada. Hubo una baja tasa de aprobados y eso provocó malestar entre los perjudicados.

Los recursos fueron rechazados, por lo que se ratificó el listado de admitidos y se retomaron las oposiciones. Esto incluyó la tramitación de diversos documentos y rectificaciones. Los primeros 24 candidatos aprobados fueron convocados al reconocimiento médico, pero hubo dos incomparecencias y también se produjo la renuncia de uno de los aspirantes, por lo que hubo que realizar varias pruebas adicionales.

Ahora, cuando los funcionarios en prácticas están a punto de alcanzar el ecuador de su formación, que tiene una importante carga horaria -entre 200 y 720 horas-, se ha decretado la suspensión cautelar del proceso selectivo, lo que supone su paralización. Es una medida dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Segovia, que se ha tomado a partir de la celebración de un procedimiento abreviado a instancia de uno de los perjudicados que han optado por llevar el asunto ante los tribunales, según publica el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Fuentes de la institución provincial restan importancia a este anuncio, pues «a efectos prácticos no tiene ninguna trascendencia, simplemente es para que se den por enterados los bomberos que aprobaron». La Diputación muestra su cautela ante este procedimiento, aunque insiste en que es un hecho que «no cambia nada lo que se venía haciendo». Por tanto, el recurso «en principio no tendría que afectar a los plazos para la puesta en marcha del servicio», remarcan.