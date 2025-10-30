Los ayuntamientos cubrirán el 10% del coste de los Bomberos de la Diputación

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, aclara que son «los ayuntamientos, y no las personas», a los que se aplicará ... la tasa de cinco euros prevista en el informe económico que avala la prestación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y de Salvamento, que entrará en funcionamiento el próximo 1 de enero, con la llegada del nuevo año. En el orden del día de asuntos que se tratarán en el pleno ordinario de la institución que se celebra este jueves figura la propuesta de aprobación del expediente relativo a la ordenanza reguladora del citado canon, imponible por la cobertura que prestarán los futuros bomberos de la Diputación a los 208 términos municipales de la provincia, o lo que es los mismo, a todas las localidades salvo la capital, que cuenta con su propio parque.

De Vicente recuerda que ningún consistorio, con la excepción citada de Segovia, brinda de manera directa un servicio de extinción de incendios. Por lo tanto, el presidente de la Corporación provincial matiza que son las entidades locales «los sujetos pasivos» a los que se aplica la tasa. De esta forma rebate las críticas que horas antes había proferido el portavoz del grupo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la institución, Máximo San Macario, quien tachó de «injusta y desproporcionada» la medida de la imposición de la tasa.

«Solo por el hecho de que existan los parques, los segovianos tendrán que pagar cada año 5 euros por persona, además de abonar una cantidad adicional por cada siniestro al que acuda la Diputación», se quejó el diputado provincial.

Los tiempos de respuesta

Frente a estos reproches, Miguel Ángel de Vicente ha calificado de «demagógico» el argumento del representante de la principal bancada en la oposición de la institución provincial. Por su parte, San Macario ha insistido en que la ordenanza reguladora «establece que los municipios de la provincia deberán abonar a la Diputación de Segovia esa cantidad anual por cada habitante censado», en alusión a los cinco euros.

También la diputada de Izquierda Unida (IU) en la Corporación, Ana Peñalosa, ha arremetido contra la gestión planteada por el equipo de gobierno del Partido Popular en la administración provincial. Al igual que ha hecho el portavoz del PSOE, critica la planificación del servicio que entrará en servicio el primer día de 2026.

En concreto, cuestionan la cobertura geográfica y los tiempos de respuesta de las dotaciones desde los dos parques de bomberos construidos en Palazuelos de Eresma y Boceguillas. «El tiempo máximo de respuesta ante un siniestro no debería superar los 30 minutos», advierte San Macario.

Tres millones de euros

Por su parte, aunque en la misma línea, Ana Peñalosa lamenta «el despropósito que supone que la Diputación de Valladolid tenga que seguir prestando el servicio en más de setenta núcleos de la provincia cuando se van a inaugurar dos parques nuevos».

Frente a estas acusaciones, el presidente de la Corporación replica que el coste de la tasa cubre en torno al 10% del coste que reviste el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Segovia. Esa proporción está fijada en el estudio económico, recuerda Miguel Ángel de Vicente, quien señala que se descartaron otros modelos de otros consorcios o prestaciones similares que trabajan en otros territorios, en los que se alcanza un 30%, 35% y hasta un 40% de repercusión en la tasa.

Este canon va a cubrir en torno a unos 500.000 euros de los 3 millones que acarrea el coste de la prestación. El máximo responsable de la institución provincial agrega que el resto del montante económico lo aportan las arcas de la Diputación y el Consorcio de Seguros.