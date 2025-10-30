El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Entrenamiento de los bomberos de la Diputación de Segovia con realidad virtual. El Norte
Provincia de Segovia

Los ayuntamientos cubrirán el 10% del coste de los Bomberos de la Diputación

La tasa de cinco euros que cobrará la institución segoviana detona las críticas de los grupos del PSOE e IU en la oposición

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:59

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, aclara que son «los ayuntamientos, y no las personas», a los que se aplicará ... la tasa de cinco euros prevista en el informe económico que avala la prestación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y de Salvamento, que entrará en funcionamiento el próximo 1 de enero, con la llegada del nuevo año. En el orden del día de asuntos que se tratarán en el pleno ordinario de la institución que se celebra este jueves figura la propuesta de aprobación del expediente relativo a la ordenanza reguladora del citado canon, imponible por la cobertura que prestarán los futuros bomberos de la Diputación a los 208 términos municipales de la provincia, o lo que es los mismo, a todas las localidades salvo la capital, que cuenta con su propio parque.

