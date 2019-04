Los presuntos agresores sexuales de cuatro estudiantes segovianas son jugadores de fútbol ingleses Un hombre camina junto al instituto Peñalara. / Antonio Tanarro Izquierda Unida de Castillay León pide que se se ponga a disposición de las menores y sus familias« lo que necesiten» y se garantice que se adoptan todas las medidas de protección, asesoramiento y ayuda psicológica EL NORTE Segovia Viernes, 5 abril 2019, 11:25

El Área de Mujer de Izquierda Unida de Castilla y León (IUCyL) mostró hoy su respaldo a unas jóvenes segovianas que presuntamente fueron agredidas sexualmente por unos jugadores de fútbol ingleses, al tiempo que señaló su «asombro e indignación» y criticó las declaraciones del Gobierno de la Comunidad al respecto. «Calificar en un primer momento una agresión como un incidente 'escolar' y darlo como solucionado indicando que se había puesto en marcha el protocolo de actuación ante estos casos evidencia el nivel de conocimiento y preparación que tiene el Gobierno de Juan Vicente Herrera y sus distintas consejerías, a la hora de actuar en materia de igualdad y feminismo», indicaron en un comunicado recogido por Ical.

En opinión de IU, se asiste «una vez mas al intento de desviar la atención y poner el foco en lo que hicieron las víctimas, en lugar de hablar y actuar contra los agresores». En este sentido, añadió que unos hombres agreden sexualmente a unas jóvenes segovianas en Lisboa «y es ahí donde hay que poner el foco de atención y no cargarlo siempre sobre las víctimas, poniendo en cuestión su comportamiento».

Para la formación política, «el machismo justifica las agresiones, las normaliza e incluso las alienta». «Esto nos hace percibir a las víctimas como responsables de su agresión, de haberse expuesto, de no haber hecho lo suficiente», dijo. Además, se refirió al portavoz del gobierno de la Junta de Castilla y León, José Antonio De Santiago-Juárez, y apunto: «Las agresiones sexuales son una cuestión de 'Poder', arremete y agrede quien puede y está impulsado hacia ello, en esta sociedad patriarcal ejercer poder y dominación sobre una mujer es una necesidad para muchos varones. La educación no sexista (en los hogares y en los centros de enseñanza), no culpar a las víctimas o dudar de su testimonio, es fundamental si queremos una sociedad más justa e igualitaria».

Apoyo a las familias y las menores

Por ello, solicita a la Junta de Castilla y León que se ponga a disposición de las menores y sus familias en todo lo que necesiten, acompañen y garanticen que se adopten todas las medidas de protección, asesoramiento y ayuda psicológica hacia las menores y sus familias. «Pedimos que se mantenga contacto permanente con la policía y la fiscalía de Lisboa, facilitando los datos y los medios que sean necesarios para continuar con la investigación y se juzgue a los agresores grupales».

De igual manera, Izquierda Uuida insistió en que desde la Consejería de Educación se actúe de manera inmediata contra la jefatura de estudios del IES Peñalara de Segovia «por su intento de culpabilizar a las menores y amenazar con una sanción a las víctimas de los hechos». Desde el Área de Mujer se dio apoyo finalmente a todas las acciones que desde el movimiento feminista de Segovia se emprendan para exigir responsabilidad a la Junta y a la Delegación Provincial de Educación en Segovia.