Escaso caudal en el río Ciguiñuela a su paso por Segovia, este viernes; y en el círculo el concejal Gabriel Cobos.

El plan B si sigue sin llover: «Tendríamos que ver si surtir con agua embotellada»

El Ayuntamiento de Segovia «recela de las verdaderas intenciones» de la CHD con respecto al embalse espinariego de El Tejo y si al final se recuperará

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 11 de octubre 2025, 08:47

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) no detalla cuándo puede dar por finalizada la emergencia y, por tanto, el suministro desde Puente Alta a El ... Espinar por el vaciado de El Tejo, lo que devolvería ese abastecimiento a la población de la capital segoviana y aliviaría la escasez de reservas actual en este embalse de Revenga. Esta falta de información inquieta al gobierno municipal del Partido Popular (PP). La administración que preside el alcalde, José Mazarías, «recela sobre las verdaderas intenciones» del organismo estatal regulador de cuenca y sus planes en cuanto a las obras de reparación del embalse espinariego, como dejan entrever fuentes del Consistorio en un comunicado de prensa.

