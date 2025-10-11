El plan B si sigue sin llover: «Tendríamos que ver si surtir con agua embotellada»

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) no detalla cuándo puede dar por finalizada la emergencia y, por tanto, el suministro desde Puente Alta a El ... Espinar por el vaciado de El Tejo, lo que devolvería ese abastecimiento a la población de la capital segoviana y aliviaría la escasez de reservas actual en este embalse de Revenga. Esta falta de información inquieta al gobierno municipal del Partido Popular (PP). La administración que preside el alcalde, José Mazarías, «recela sobre las verdaderas intenciones» del organismo estatal regulador de cuenca y sus planes en cuanto a las obras de reparación del embalse espinariego, como dejan entrever fuentes del Consistorio en un comunicado de prensa.

No descartan que incluso, en algún momento, se tomara la decisión de no acometer esos trabajos para arreglar y rehabilitar El Tejo. De ser así, «dejaría a Segovia en la obligación de suministrar indefinidamente el agua de abastecimiento a los habitantes de la villa serrana y asumir los correspondientes gastos», deducen de la hipótesis.

Mientras tanto, el Consistorio de la ciudad sigue atento la evolución del agua embalsada en Puente Alta y su progresivo vaciado si no llegan las lluvias otoñales que, como lamenta el concejal de Sostenibilidad Medioambiental de Segovia, Gabriel Cobos, se están retrasando demasiado, lo que se nota en los caudales muy bajos del Eresma y del Ciguiñuela. Hay tramos por los que apenas corren.

Superar el 50%

De persistir esta sequía y la derivación de recursos desde Revenga a El Espinar, el edil reconoce que habría que ir pensando en un plan B. «Tendríamos que valorar y ver si surtir de agua embotellada a la gente, ya que obviamente no podemos llenar el embalse con camiones. En cualquier caso, Gabriel Cobos se muestra esperanzado en que no habrá que llegar a esos extremos y que las precipitaciones volverán a regar la ciudad y los vasos de los embalses.

Por ahora, las predicciones no satisfacen el deseo del concejal. Lo idóneo para levantar las restricciones implantadas desde ayer y que prohíben por ahora el riego de jardines y parques públicos sería superar el 50% de capacidad de Puente Alta, además de que la meteorología fuera bondadosa y dejara varios días lluviosos. «Volveríamos a la normalidad», señala el edil. Cobos añade cómo hay cauces como los del río Frío que desemboca en Puente Alta o los del Eresma en Segovia o el Moros en El Espinar que bajan muy parcos de agua.

Por su parte, el Pontón Alto, con el que la CHD pretende reforzar el abastecimiento a la ciudad en épocas de sequía como la actual, estaba en la jornada de ayer al 68,5% de la capacidad, lo que supone almacenar unos cinco hectómetros cúbicos de los 7,3 que tiene lleno.