Estado que presenta este viernes Puente Alta, en la entidad local menor de Revenga. Antonio de Torre

Segovia tiene reservas de agua para un mes

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Gabriel Cobos, advierte de que Puente Alta está al 35% de su capacidad y bajando por la falta de lluvias

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:52

Comenta

El embalse de Puente Alta, situado en la entidad local menor de Revenga, está en el punto de mira. Su vaso está acusando la falta ... de lluvias que se prolonga desde el verano y el sobreesfuerzo de añadir al suministro habitual la impulsión a los núcleos afectados directa o indirectamente por el vaciado de la presa de El Tejo. El panorama a día de hoy es «preocupante», advierte el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Salud Pública y Barrios. Gabriel Cobos recuerda que los habitantes de El Espinar y sus poblaciones, salvo Los Ángeles de San Rafael, «llevan casi un mes cogiendo agua de Puente Alta».

