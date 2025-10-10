Segovia tiene reservas de agua para un mes

El embalse de Puente Alta, situado en la entidad local menor de Revenga, está en el punto de mira. Su vaso está acusando la falta ... de lluvias que se prolonga desde el verano y el sobreesfuerzo de añadir al suministro habitual la impulsión a los núcleos afectados directa o indirectamente por el vaciado de la presa de El Tejo. El panorama a día de hoy es «preocupante», advierte el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Salud Pública y Barrios. Gabriel Cobos recuerda que los habitantes de El Espinar y sus poblaciones, salvo Los Ángeles de San Rafael, «llevan casi un mes cogiendo agua de Puente Alta».

Según le han trasladado los técnicos, «el agua almacenada en Puente Alta supera el 35%». Y descendiendo porque las precipitaciones otoñales se están de haciendo de rogar más de lo deseado. El edil calcula que estas reservas se pueden estirar aproximadamente un mes. Son meses sin apenas lluvias y eso hace mella no solo en la presa de Revenga, de la que se surte buena parte de la ciudad de Segovia, sobre todo los barrios ubicados en las partes más bajas, como San Lorenzo, vecindarios del recinto amurallado, de El Salvador, San Millán o de Santa Eulalia, sino también lo acusa el Pontón Alto, que este viernes estaba al 68,5% de su capacidad, que no es mucha tampoco por su tamaño. De los 7,3 hectómetros cúbicos que caben cuando está lleno, había cinco.

Por ahora, el Ayuntamiento ha prohibido desde este viernes el riego de parques y jardines tanto públicos como privados. Ante la amenaza de la emergencia hídrica, el Consistorio llama a la ciudadanía a ahorrar y a ser más responsable en el uso del agua de la red de abastecimiento municipal. Es el camino que ha seguido también por ejemplo El Espinar, que dada su situación de aprovisionamiento desde Puente Alta por el vaciado de El Tejo y la ausencia de lluvias también ha dado un paso más y ha restringido totalmente el riego de piscinas, jardines, huertos y parques.

Más de 33.000 habitantes

Por lo tanto, de persistir la falta de lluvias y los bombeos extraordinarios mientras El Tejo sigue vacío, el concejal anticipa una posible segunda fase en las restricciones, que se intensificarían mediante el corte del agua de las fuentes públicas de las que beben los ciudadanos en las calles. «Es verdad que muchas de ellas tienen un circuito continuo que es para regular la presión; si ahora también las cortamos, a lo mejor podemos producir problemas en la red de abastecimiento con averías», explica. Por otro lado, alude al mal estado en el que se encuentra un todavía amplio porcentaje de las conducciones de suministro de la capital.

Si el consumo continúa en las ratios en las que se situaba antes de las restricciones propuestas por el Ayuntamiento espinariego, Gabriel Cobos recoge los cálculos de los técnicos y manifiesta que las reservas disponibles en la actualidad darían para un mes.

El concejal recuerda los convenios suscritos que afectan a Puente Alta, que además de a la ciudad y de ahora a El Espinar, también suministra a los barrios de Palazuelos de Eresma situados junto a la carretera de La Granja, así como a Revenga y a las cuatro localidades de la Mancomunidad de la Mujer Muerta. Esta diversificación de la explotación hace que el panorama «adquiera tintes de mayor gravedad». La calculadora dice que son más de 33.000 habitantes los que están en vilo por un almacenamiento de reservas hídricas a la baja.