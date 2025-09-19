El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista general de la muralla y, tras el Acueducto, el tramo que se abrirá al público después de las obras. Óscar Costa

La muralla de Segovia ampliará 60 metros su itinerario turístico visitable

Un convenio con el Obispado permitirá subir por una escalera al adarve de la Huerta del Seminario desde el Postigo del Consuelo

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 09:24

Un proyecto de rehabilitación de la muralla de Segovia promueve la restauraración de los paramentos más dañados del monumento y la ampliación del itinerario turístico ... visitable en algo más de 60 metros de longitud. Un convenio firmado entre el Obispado y el Ayuntamiento de la ciudad permitirá a los ciudadanos subir al adarve que recorre la Huerta del Seminario desde el Postigo del Consuelo. También se realizarán mejoras en la accesibilidad y la protección del patrimonio. Es una iniciativa que contempla una inversión de 902.745 euros y cuyo plazo de ejecución es de siete meses, según recoge el pliego de obras. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas para lograr la adjudicación del contrato hasta el próximo 8 de octubre.

