Solicitantes de asilo acampados en los soportales del Centro de Recepción de Visitantes. El Norte

Mazarías asegura que el albergue carece de recursos para alojar a los solicitantes de asilo

El Consistorio traslada a la Subdelegación del Gobierno la responsabilidad de dar cobijo a las personas africanas que duermen al raso

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:08

Una veintena de solicitantes de asilo procedentes de África cumplen ya más de un mes acampados en los jardinillos de San Roque, a las puertas ... de la Comisaría de Policía Nacional de Segovia. Con la llegada del frío, han buscado cobijo en otros puntos de la ciudad para poder afrontar la caída de las temperaturas por las noches, como son los soportales del Centro de Recepción de Visitantes (CRV), junto al Acueducto. Ante esta situación, el Ayuntamiento de la capital ha urgido a la Subdelegación del Gobierno en Segovia a buscar una solución de forma inmediata. «La única idea de albergue que se les ha ocurrido es el refugio de peregrinos de Zamarramala, pese a que esa opción no dispone de recursos para mantener a personas de estancia prolongada», criticó este jueves el regidor. El Consistorio es partidario de que la ONG Accem lidere las iniciativas para facilitar alojamiento y necesidades básicas a los migrantes. «Es lo más prudente», defendió.

