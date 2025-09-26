Mazarías asegura que el albergue carece de recursos para alojar a los solicitantes de asilo

Una veintena de solicitantes de asilo procedentes de África cumplen ya más de un mes acampados en los jardinillos de San Roque, a las puertas ... de la Comisaría de Policía Nacional de Segovia. Con la llegada del frío, han buscado cobijo en otros puntos de la ciudad para poder afrontar la caída de las temperaturas por las noches, como son los soportales del Centro de Recepción de Visitantes (CRV), junto al Acueducto. Ante esta situación, el Ayuntamiento de la capital ha urgido a la Subdelegación del Gobierno en Segovia a buscar una solución de forma inmediata. «La única idea de albergue que se les ha ocurrido es el refugio de peregrinos de Zamarramala, pese a que esa opción no dispone de recursos para mantener a personas de estancia prolongada», criticó este jueves el regidor. El Consistorio es partidario de que la ONG Accem lidere las iniciativas para facilitar alojamiento y necesidades básicas a los migrantes. «Es lo más prudente», defendió.

El Ayuntamiento mantuvo el martes su primera reunión con la Subdelegación en un intento de abordar este tema. «Es la administración gubernamental quien tiene las competencias sobre el asunto, aunque no parecen tener demasiada prisa», sostuvo Mazarías. En el encuentro estuvo presente Cáritas, pero no se convocó a Cruz Roja ni a Accem, que son las organizaciones que se encargan de atender a las personas solicitantes de protección internacional. «Son organizaciones que cuentan con una infraestructura preparada para dar respuesta a sus necesidades; nosotros no tenemos ni limpiadores, cuidadores, psicólogos o trabajadores sociales», especificó la concejala de Servicios Sociales, Azucena Suárez.

Los migrantes procedentes de África siguen durmiendo al raso cada día a la espera de tramitar la denominada manifestación de voluntad, que es necesaria para poder cursar después la solicitud de asilo. «No son exactamente siempre los mismos, sino que algunos van consiguiendo lo que quieren y vienen otros nuevos», detalló la edil. «No es casualidad que esas personas se hayan asentado justo enfrente de la comisaría», añadió. Al ser Segovia una ciudad más manejable que Madrid, eligen sus espacios para pasar el día y la noche a la espera de que llegue su cita.

Es una situación que intranquiliza a la población, de ahí que Izquierda Unida pidiese al Ayuntamiento abrir el albergue de Zamarramala para dar alojamiento a los solicitantes de protección internacional. Mazarías, que reconoce que se trata de un importante problema humanitario, descarta en un principio esta posibilidad. «Es algo que incrementaría el riesgo de que la cifra de personas que vienen siga aumentando y tampoco podemos hacernos cargo de los suministros, mantenimiento y la seguridad que requeriría», comentó el alcalde.

El refugio de peregrinos, recurso dependiente del área de Turismo, es un «alojamiento para personas que están de paso por la ciudad, haciendo el camino de Santiago», matizó. «Estamos ante nuevos modelos migratorios, por lo que hay que contemplar nuevas respuestas ante este escenario: eso es lo que le pedimos a la Subdelegación», concluyó Suárez.