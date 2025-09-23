IU pide reubicar en un albergue a los solicitantes de asilo que duermen al raso

El Norte Segovia Martes, 23 de septiembre 2025, 10:08 Comenta Compartir

El grupo municipal de Izquierda Unida ha solicitado al equipo de gobierno popular que ponga el albergue de peregrinos de Zamarramala a disposición de los solicitantes de asilo que a día de hoy siguen durmiendo al raso en los jardinillos de San Roque a la espera de que se resuelva su situación. La concejala Ana Peñalosa ha realizado esta petición en la comisión de Servicios Sociales, en la que ha instado al Ayuntamiento a que se interese por esta problemática y tome las medidas que estén en su mano.

En respuesta a las preguntas de Peñalosa, el gobierno municipal de Segovia ha informado de que la Junta de Castilla y León finalmente ha autorizado el uso del comedor social de San Millán. La formación critica la demora de la Administración regional para facilitar esta instalación y lamenta que haya actuado una vez que el asunto ha saltado a la esfera pública. «Es injustificable que hayan tenido que pasar semanas para permitirles poder comer allí», aseguran.

IU insiste en que ni la Subdelegación de Gobierno en Segovia ni la Junta ni el Ayuntamiento «han estado a la altura de las circunstancias», ya que se trata de un asunto relativo a los derechos humanos que requiere «la máxima celeridad». La formación hace hincapié en que las administraciones públicas, especialmente ahora que empiezan las lluvias y bajan las temperaturas, deben intervenir cuanto antes para atender a las personas afectadas por esta situación, las cuales llevan semanas subsistiendo de la solidaridad ciudadana y de ONG como Cáritas.

El grupo municipal también critica las declaraciones de la subdelegada Marian Rueda, quien afirmó que los solicitantes de asilo duermen en los jardinillos para ejercer presión, cuando la realidad es que no tienen a dónde ir. «Es necesario que se actúe y cesen las excusas», subraya IU. La formación recuerda que, en el anterior mandato, el Ayuntamiento no dudó en ofrecer el albergue de Zamarramala para acoger a familias ucranianas. Por eso, urge al gobierno ppular a que, como solución transitoria, ponga esta instalación municipal a disposición de los solicitantes, «que han llegado a Segovia huyendo de situaciones de miseria, violencia y guerras».

