Uno de los solicitantes de asilo, con pertenencias en los Jardinillos de San Roque de Segovia. Luis Javier González

Una docena de solicitantes de asilo duerme al raso frente a la comisaría de Segovia

Cada vez más africanos llegan a Segovia por ser más manejable que Madrid y esperan su cita en los Jardinillos de San Roque

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:04

Han llegado este verano a Segovia para tramitar su solicitud de asilo, huyendo de auténticos dramas en sus países, de la muerte en las barbas ... más cercanas. Un riesgo vital que les hizo venderlo todo y lanzarse en muchos casos a un cayuco porque aquello era mejor que quedarse en la granja esperando un tiro y que plantea un dilema a la tranquila vida de Segovia. Lo que para ellos es esperar en total tranquilidad, durmiendo con cartones al raso en los Jardinillos de San Roque, un entorno mucho más cómodo de la incertidumbre de sus países, es una anomalía para la ciudad, para los vecinos que piden al sistema soluciones para los 'sin techo'. Mientras se tramita su petición, están en un limbo, sin los derechos del programa de refugiados. Así las cosas, con sus maletas y bolsas del Mercadona apiñadas junto a los bancos del parque, como un pequeño campamento, subsisten con dignidad, en parte gracias a la comida que donan los segovianos que conocen su historia. Un arma de doble filo para la Comisaría de Policía Nacional, constreñida entre la ética de tratarles con humanidad y la preocupación porque la ciudad se convierta en un imán, un crecimiento de peticiones que amenaza con colapsar su funcionamiento.

