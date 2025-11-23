Herida una mujer de 47 años en el vuelco de un coche en El Espinar

Una mujer ha resultado herida de gravedad en un accidente de tráfico ocurrido en al provincia de Segovia en la tarde de este domingo. Tal ... y como señalan fuentes del centro de operaciones del servicio de Emergencias 112 Castilla y León que han atendido el aviso, el percance ha tenido lugar poco antes de las seis menos diez, en el término municipal de El Espinar. Las llamadas alertaban del vuelco de un vehículo y de que había una persona que requería asistencia médica.

El protocolo de intervención se ha puesto en marcha de inmediato y a través del puesto de coordinación se ha trasladado la información del accidente de tráfico para dar la respuesta más rápida y adecuada. Así, se ha avisado a la Guardia Civil, a la Policía Local y al servicio regional de salud, Sacyl, para que enviara los medios asistenciales pertinentes al haber una persona herida. Es el tercer incidente de circulación con lesionados este fin de semana. Los otros dos fueron colisiones de vehículos con motos. Un menor de 15 años y un joven de 19 necesitaron asistencia médica en cada uno de los percances.

Cuatro vuelcos en un mes

El vehículo estaba volcado en el punto kilométrico uno de la carretera provincial P-5121 que une la nacional N-6 con el acceso al núcleo de población de La Estación de El Espinar. Hasta allí se han desplazado los recursos movilizados para prestar auxilio a una mujer de 47 años de edad que presentaba heridas a causa del accidente y que ha necesitado ser trasladada al Hospital General Universitario de Segovia para ser tratada de las lesiones sufridas.

A lo largo del último mes, las carreteras de la provincia han protagonizado varios sucesos similares al de este domingo. Cuatro incidentes de circulación con heridos de mayor o menor consideración se han producido por el vuelco del vehículo. Uno de ellos, hace poco menos de un mes, también en El Espinar. Entonces, un joven de 19 años tuvo que ser atendido de rasguños en cara y manos, como dio cuenta el servicio de Emergencias 112 Castilla y León.

El más reciente de los vuelcos tuvo lugar el pasado día 18 de este mismo mes de noviembre. En aquella ocasión, fue un camión hormigonera el siniestrado cerca de Madruelo. El conductor, un hombre de 32 años, tuvo que ser trasladado de urgencia primero al hospital de Aranda de Duero y en segundo desplazamiento en un helicóptero medicalizado, a Burgos.