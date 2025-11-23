El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una ambulancia en la entrada a Urgencias en el Hospital General Universitario de Segovia. A. de Torre
Sucesos en Segovia

Herida una mujer de 47 años en el vuelco de un coche en El Espinar

El accidente de tráfico ha tenido lugar en la tarde de este domingo en el acceso al núcleo de La Estación

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:32

Comenta

Una mujer ha resultado herida de gravedad en un accidente de tráfico ocurrido en al provincia de Segovia en la tarde de este domingo. Tal ... y como señalan fuentes del centro de operaciones del servicio de Emergencias 112 Castilla y León que han atendido el aviso, el percance ha tenido lugar poco antes de las seis menos diez, en el término municipal de El Espinar. Las llamadas alertaban del vuelco de un vehículo y de que había una persona que requería asistencia médica.

