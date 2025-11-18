Herido un hombre tras volcar su camión en el nordeste de Segovia
El accidente se ha producido en la SG-945, en el término municipal de Maderuelo
Segovia
Martes, 18 de noviembre 2025, 10:55
Un camión hormigonera ha volcado este martes a primera hora de la mañana a la altura del punto kilométrico 22 de la carretera SG-945, ... en el término municipal de Maderuelo, en el nordeste de la provincia de Segovia. El accidente se produjo a las 08:08 horas, cuando un alertante informó al servicio de emergencias 112 de que el vehículo había quedado completamente volcado y su conductor permanecía en el interior inconsciente.
El centro de emergencias movilizó de inmediato a los Bomberos de Segovia, que pidieron avisar también a los Bomberos de Aranda de Duero debido a la proximidad. Asimismo, se desplazaron patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y un equipo sanitario de Sacyl. En el lugar del accidente los servicios médicos han atendido al hombre de heridas de gravedad.
En actualización
En actualización

Los periodistas de El Norte de Castilla trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.
