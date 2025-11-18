El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Camión volcado este martes por la mañana en Maderuelo. El Norte

Herido un hombre tras volcar su camión en el nordeste de Segovia

El accidente se ha producido en la SG-945, en el término municipal de Maderuelo

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:55

Un camión hormigonera ha volcado este martes a primera hora de la mañana a la altura del punto kilométrico 22 de la carretera SG-945, ... en el término municipal de Maderuelo, en el nordeste de la provincia de Segovia. El accidente se produjo a las 08:08 horas, cuando un alertante informó al servicio de emergencias 112 de que el vehículo había quedado completamente volcado y su conductor permanecía en el interior inconsciente.

