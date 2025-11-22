Un menor de 15 años resulta herido en la segunda colisión de una moto y un turismo en cinco horas

Un menor ha resultado herido en la tarde de este sábado como consecuencia de un accidente de tráfico que se ha producido en la capital ... segoviana. La información que ha facilitado el servicio de Emergencias 112 Castilla y León señala que ha sido la Policía Local la que ha advertido del percance. En concreto, daba cuenta en su comunicación de una colisión entre un turismo y una motocicleta, el segundo incidente de estas características ocurrido en la ciudad en un margen de tiempo de cinco horas.

En este suceso, también se indica que ha habido una persona que ha sufrido heridas. Se trata de un menor de 15 años de edad, ratifican fuentes del centro de operaciones del 112, que al conocer los hechos han alertado a los medios necesarios para atender la nueva incidencia circulatoria acontecida en una rotonda de Segovia. Así, hasta el lugar del accidente se han desplazado agentes de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia movilizada por el servicio regional de salud, Sacyl.

Tal y como recoge en su información el servicio de Emergencias, la colisión entre el coche y la moto ha tenido lugar instantes antes de las siete y diez de la tarde de este sábado en la glorieta de Juan Carlos I de Segovia, conocida como la del Espolón. Allí se confirma que el menor implicado se encuentra herido. El chico, que conducía el ciclomotor, ha sido trasladado al Hospital General Universitario, añade el 112 Castilla y León.