Ambulancias en las inmediaciones del Hospital de Segovia. Antonio de Torre
Sucesos en Segovia

Un menor de 15 años resulta herido en la segunda colisión de una moto y un turismo en cinco horas

Este accidente de tráfico se ha producido poco después de las siete de la tarde de este sábado en la glorieta de Juan Carlos I, informa Emergencias 112 Castilla y León

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:54

Un menor ha resultado herido en la tarde de este sábado como consecuencia de un accidente de tráfico que se ha producido en la capital ... segoviana. La información que ha facilitado el servicio de Emergencias 112 Castilla y León señala que ha sido la Policía Local la que ha advertido del percance. En concreto, daba cuenta en su comunicación de una colisión entre un turismo y una motocicleta, el segundo incidente de estas características ocurrido en la ciudad en un margen de tiempo de cinco horas.

