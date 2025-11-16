El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ambulancia de Sacyl. Antonio de Torre

Un herido tras volcar el coche que conducía en la carretera de Palazuelos

Cuando llegó la asistencia sanitaria, el conductor, de 33 años, estaba fuera del vehículo y consciente

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:47

Un hombre de 33 años ha resultado herido tras volcar su vehículo en la carretera VP-6122, en el término municipal de Segovia, según ha ... informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

