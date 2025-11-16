Un herido tras volcar el coche que conducía en la carretera de Palazuelos

Un hombre de 33 años ha resultado herido tras volcar su vehículo en la carretera VP-6122, en el término municipal de Segovia, según ha ... informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido sobre las cuatro de la tarde de este domingo en la carretera de Palazuelos de Eresma, pero en término municipal de Segovia, cuando la lluvia arreciaba. Según el aviso recibido por el 112, el vehículo implicado volcó, y el conductor, que estaba consciente, se encontraba fuera del automóvil al llegar los servicios de emergencia. Inmediatamente, se dio aviso a la Policía Nacional (CNP), la Policía Local de Segovia y la Guardia Civil de Tráfico, que se personaron en el punto del accidente para regular el tráfico y esclarecer las circunstancias.

Por su parte, Emergencias Sanitarias-Sacyl desplazó una ambulancia de soporte vital básico al lugar. Los sanitarios atendieron al herido, un hombre de 33 años, que fue estabilizado y posteriormente trasladado en ambulancia al Complejo Asistencial de Segovia para recibir atención médica especializada. La VP-6122 permaneció parcialmente afectada durante las labores de rescate y retirada del vehículo.