Una mujer de 42 años resulta herida en una colisión a la altura de Garcillán

El Norte Segovia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:37 Comenta Compartir

Una mujer ha resulta herida en un accidente de tráfico ocurrido este miércoles por la mañana en la provincia de Segovia. El servicio de Emergencias 112 Castilla y León indica que el percance circulatorio ha tenido lugar en torno a las 10:05 horas, cuando se ha recibido el aviso de una colisión entre dos turismos. Los alertantes localizaban el choque en la carretera autonómica de la peligrosa CL-605, a la altura del punto kilométrico 11, en las inmediaciones del término municipal de Garcillán.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado diferentes recursos movilizados a través del centro de coordinación de emergencias para dar respuesta más rápida y más adecuada. En la información atendida por el servicio regional se solicitaba asistencia para una mujer de 42 años de edad. Estaba consciente, pero manifestaba sufrir dolor en el abdomen y en la cadera como consecuencia del impacto entre los dos vehículos implicados en la colisión, cuyas causas se investigan.

Han acudido al punto del percance la Guardia Civil de Tráfico y una dotación de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que ha desplazado una ambulancia para prestar asistencia médica a la persona contusionada.

Una carretera peligrosa

La carretera que conecta Segovia con Arévalo, la citada CL-605, lleva tiempo siendo una de las principales preocupaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la provincia. Las autoridades vienen insistiendo en alertar del riesgo que entrañan los excesos de velocidad que se detectan en esta vía, que además es una de las que más intensidad media circulatoria soportan cada día.

El pasado mes de julio, un hombre de 72 años resultó herido después de que se saliera de la calzada el coche que conducía. En esa misma carretera, y también en el mismo mes, una mujer de 73 años perdió la vida en un trágico accidente que se produjo a tres kilómetros del acaecido este miércoles, ya dentro de los límites de Valverde del Majano.

Entonces, el fallecimiento tuvo lugar por una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta. Como consecuencia del impacto, este segundo vehículo quedó volcado.