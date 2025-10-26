Un joven de 19 años sufre rasguños en cara y manos tras volcar en El Espinar

Un joven ha resultado herido a última hora de la noche de este sábado en un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en el término municipal ... de El Espinar, en la provincia de Segovia. Según la información proporcionada por el servicio de Emergencias 112 Castilla y León, la víctima fue atendida de diversas lesiones de distinta consideración, aunque ninguna de ellas revestía especial gravedad.

El percance circulatorio se produjo poco después de las once y media de la noche. La comunicación que alertaban del incidente se recibió a las 23:36 horas. En dicho aviso se daba cuenta de un aparatoso accidente con un vehículo implicado que acababa de tener lugar «en la carretera que sale del cuartel de la Guardia Civil» de la citada localidad. La descripción que atendió el centro de operaciones del servicio del 112 regional explicaba que el coche había perdido el control y se había salido de la vía dando varias vueltas de campana.

Desde ese momento, se activó el protocolo de intervención de respuesta urgente y con los datos recabados se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia, a la Policía Local de El Espinar y al Servicio Regional de Salud, Sacyl, para que su vez enviaran al lugar de los hechos las dotraciones pertinentes para atender el suceso, que al final ha resultado ser más espectacular que grave, a tenor del diagnóstico de las lesiones sufridas por el conductor del turismo accidentado.

La víctima es un hombre de 19 años, confirman fuentes del centro del 112 Castilla y León. El joven fue asistido de rasguños en las manos y la cara por los recursos que se desplazaron hasta el lugar del vuelco.