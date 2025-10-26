Un joven de 19 años sufre rasguños en cara y manos tras volcar en El Espinar
El coche en el que iba este sábado por la noche se salió de la vía y dio varias vueltas de campana, informa el 112 Castilla y León
Segovia
Domingo, 26 de octubre 2025, 11:12
Un joven ha resultado herido a última hora de la noche de este sábado en un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en el término municipal ... de El Espinar, en la provincia de Segovia. Según la información proporcionada por el servicio de Emergencias 112 Castilla y León, la víctima fue atendida de diversas lesiones de distinta consideración, aunque ninguna de ellas revestía especial gravedad.
El percance circulatorio se produjo poco después de las once y media de la noche. La comunicación que alertaban del incidente se recibió a las 23:36 horas. En dicho aviso se daba cuenta de un aparatoso accidente con un vehículo implicado que acababa de tener lugar «en la carretera que sale del cuartel de la Guardia Civil» de la citada localidad. La descripción que atendió el centro de operaciones del servicio del 112 regional explicaba que el coche había perdido el control y se había salido de la vía dando varias vueltas de campana.
ESTE MES DE OCTUBRE
- Una colisión múltiple deja siete heridos en la carretera de La Granja
- Herido un conductor al chocar su coche contra un autobús en Nueva Segovia
- Un choque entre un turismo y una moto deja dos heridos en Coca
- Un herido tras volcar el coche que conducía cerca del cruce de Encinillas
- Un motorista resulta herido tras sufrir una caída en la subida a Navacerrada
- Dos heridos en un choque frontal en el Centro de Transportes de Segovia
-
Desde ese momento, se activó el protocolo de intervención de respuesta urgente y con los datos recabados se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia, a la Policía Local de El Espinar y al Servicio Regional de Salud, Sacyl, para que su vez enviaran al lugar de los hechos las dotraciones pertinentes para atender el suceso, que al final ha resultado ser más espectacular que grave, a tenor del diagnóstico de las lesiones sufridas por el conductor del turismo accidentado.
La víctima es un hombre de 19 años, confirman fuentes del centro del 112 Castilla y León. El joven fue asistido de rasguños en las manos y la cara por los recursos que se desplazaron hasta el lugar del vuelco.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión