Salida del cuartel de la Guardia Civil en El Espinar. Pedro Luis Merino

Un joven de 19 años sufre rasguños en cara y manos tras volcar en El Espinar

El coche en el que iba este sábado por la noche se salió de la vía y dio varias vueltas de campana, informa el 112 Castilla y León

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:12

Un joven ha resultado herido a última hora de la noche de este sábado en un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en el término municipal ... de El Espinar, en la provincia de Segovia. Según la información proporcionada por el servicio de Emergencias 112 Castilla y León, la víctima fue atendida de diversas lesiones de distinta consideración, aunque ninguna de ellas revestía especial gravedad.

